Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення "розгрому" Ірану, який нібито зазнає важкої поразки, найближчим часом оголосить Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час виступу в Центрі підготовки та розвідки імені Девіда С. Мака в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк, цитує Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Про застосування сили та ядерну загрозу

Американський президент визнав, що застосування військової сили в цьому конфлікті виявилося дещо більшим, ніж він спочатку планував, проте назвав тиск на Тегеран необхідним, наголосивши, що США не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю:

"Після того як ми завершимо розгром Ірану, який поводитися дуже погано і зазнає дуже тяжкої поразки — дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів", — заявив Трамп.

Про контроль над протокою

Раніше в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що США фактично повністю контролюють Ормузьку протоку і пропускають кораблі лише тоді, коли самі цього хочуть.

За його словами, американська блокада обходиться Тегерану в сотні мільйонів доларів щодня, а додатковий тиск на іранську економіку створюють масштабні санкції.

"Якщо вони завдадуть удару, ми відповімо у 100 разів сильніше", — попередив президент США, порівнявши американську блокаду зі "сталевою стіною", подібної до якої, за його словами, ще ніхто не бачив.

Президент також відкинув побоювання щодо можливого впливу тривалого конфлікту на проміжні вибори, наголосивши натомість на цінах на бензин і необхідності не допустити появи в Ірана ядерної зброї.

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Позиція Тегерана