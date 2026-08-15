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Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Иран - Трампу: Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита

Новые споры Трампа с Ираном из-за Ормуза

Иранские власти прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о планах объявить Ормузский пролив американской территорией и подчеркнули, что категорически отвергают любые посягательства Вашингтона на Ормуз.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Что говорят в Иране?

"Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи. Иран не боится угроз и не поддается запугиванию демонстрацией силы", — отметил Гарибабади.

По его словам, вопрос о закрытии или открытии пролива будет решать исключительно Иран

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Что предшествовало?

  • Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.
  • США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США — в частности, с компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.

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Автор: 

Иран (3139) Трамп Дональд (8097) Ормузский пролив (207)
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Топ комментарии
+12
в агента "краснова" ,як і в "зегавари" одні "твіти".реальних справ куй ма.
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15.08.2026 10:52 Ответить
+6
Він не винен, це таргани у голові, зараз він прокинеться і все скасує
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15.08.2026 11:01 Ответить
+6
Оце потужно діда попустили)
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15.08.2026 11:07 Ответить

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