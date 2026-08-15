Иран - Трампу: Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита

Иранские власти прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о планах объявить Ормузский пролив американской территорией и подчеркнули, что категорически отвергают любые посягательства Вашингтона на Ормуз.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Что говорят в Иране?

"Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи. Иран не боится угроз и не поддается запугиванию демонстрацией силы", — отметил Гарибабади.

По его словам, вопрос о закрытии или открытии пролива будет решать исключительно Иран.

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Что предшествовало?

Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.

США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США — в частности, с компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.

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