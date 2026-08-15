Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения "разгрома" Ирана, который якобы потерпит тяжелое поражение, в ближайшее время объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

Об этом он сказал во время выступления в Центре подготовки и разведки имени Дэвида С. Мака в округе Нассау, штат Нью-Йорк, цитирует Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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О применении силы и ядерной угрозе

Американский президент признал, что применение военной силы в этом конфликте оказалось несколько более масштабным, чем он изначально планировал, однако назвал давление на Тегеран необходимым, подчеркнув, что США не могут позволить Ирану обладать ядерным оружием:

"После того как мы завершим разгром Ирана, который ведет себя очень плохо и потерпит очень тяжелое поражение, — очень скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов", — заявил Трамп.

О контроле над проливом

Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что США фактически полностью контролируют Ормузский пролив и пропускают корабли только тогда, когда сами этого хотят.

По его словам, американская блокада обходится Тегерану в сотни миллионов долларов ежедневно, а дополнительное давление на иранскую экономику создают масштабные санкции.

"Если они нанесут удар, мы ответим в 100 раз сильнее", — предупредил президент США, сравнив американскую блокаду со "стальной стеной", подобной которой, по его словам, еще никто не видел.

Президент также отверг опасения относительно возможного влияния затянувшегося конфликта на промежуточные выборы, подчеркнув вместо этого проблему цен на бензин и необходимость не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

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Позиция Тегерана