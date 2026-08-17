Іран готується до масштабної війни зі США, - WSJ дізналося про таємні плани Тегерана

У червні між Вашингтоном та Тегераном було укладено меморандум про взаєморозуміння, який поставив на паузу збройне протистояння. Втім, Іран використав це затишшя для підготовки до нового, більш масштабного витка ескалації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Дипломатичні поїздки американських посадовців

За інформацією джерел, після червневого підписання меморандуму Дональдом Трампом, американські посадовці розпочали дипломатичні поїздки для підтримки угоди, розраховуючи відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом у Тегерані іранське радикальне керівництво узгодило власний сценарій. Там дійшли висновку, що ця угода - лише маневр Вашингтона та Єрусалима для зменшення економічної напруги й виграшу часу перед значно більшою військовою операцією.

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Іран обирає ескалацію замість дипломатії

Замість дипломатії іранська верхівка використала останні місяці для підготовки до нового витка ескалації. Тегеран передав Корпусу вартових ісламської революції контроль над регулярними військами, призначив ветеранів на ключові посади, посилив контррозвідку та наростив випуск дронів і ракет.

Одночасно Іран перехопив ініціативу на морі: активізував нападники на судна в Ормузькій протоці та розширив зону впливу на Червоне море, яке використовувала Саудівська Аравія для обходу блокади. Дані арабських розвідок, зокрема перехоплене листування із союзними угрупованнями в Ємені та Іраку, підтверджують стратегічний розворот радикального крила до масштабнішого конфлікту із США.

"В Ірані також широко поширена думка, що головна війна ще не почалася. Все, що ми бачили досі, все інтерпретується через призму тактики "салями" - обмеженої, поступової ескалації, спрямованої на ослаблення можливостей противника перед більш масштабним протистоянням", - сказав аналітик Мохаммад Хасан Сангтараш.

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За оцінкою WSJ, підготовчі дії Ірану викривають суттєві розходження у баченні поточного етапу війни між Вашингтоном та Тегераном. Саме ця прірва в оцінках сформувала непоступливу позицію іранської сторони та її відмову від компромісів, що систематично створює тупикові ситуації для Трампа.