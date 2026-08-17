Трамп погрожує "розбомбити до біса" Оман, якщо той "стане на заваді" США в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп пригрозив бомбардувати Оман, якщо країна перешкоджатиме суперечці Вашингтона з Іраном щодо Ормузької протоки.

Про це він сказав в телефонному інтерв’ю Fox New, передає Цензор.НЕТ.

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Погроза Трампа

17 серпня завершився 60-денний термін, у який Іран та США мали домовитися про мирну угоду, без оголошення будь-яких конкретних планів.

Коментуючи це, Трамп заявив, що Іран повинен "підняти білий прапор капітуляції". Президент США додав, що не встановлює нового дедлайну для Тегерана й не поспішає з вирішенням конфлікту.

Трамп також різко висловився щодо Оману, який веде переговори з Іраном стосовно відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

"Якщо Оман стане нам на шляху, ми розбомбимо його вщент", — сказав американський лідер.

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Про ядерну зброю

В окремій публікації в Truth Social того ж дня Трамп підтвердив, що головне завдання США в конфлікті з Іраном — не допустити, щоб країна отримала ядерну зброю в будь-якій формі.

"Головна мета є і завжди буде такою: Іран не може мати, у жодному вигляді, ядерну зброю", — написав він.

Трамп також зазначив, що американська блокада чинить тиск на Іран.

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