Сі Цзіньпін пропустить Генасамблею ООН: у США він обмежить візит зустріччю з Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не планує виступати на Генеральній асамблеї ООН під час майбутнього візиту до США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico.

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Сі Цзіньпін зосередиться на зустрічі з Трампом

За даними чотирьох дипломатичних джерел, китайський лідер обмежить поїздку до США двосторонньою зустріччю з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні, запланованою на 24 вересня.

Пекін вирішив не направляти передову групу до Нью-Йорка та не братиме участі в загальних дебатах ООН, які розпочнуться 22 вересня.

У Білому домі офіційно підтвердили зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна 24 вересня, однак не стали коментувати інші деталі графіка китайського лідера.

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Один зі співрозмовників видання розповів, що Сі, ймовірно, прибуде до США пізно 23 вересня, проведе 24 вересня зустрічі у Білому домі та залишить країну 25 вересня.

"Сі має прилетіти, ймовірно, пізно 23 вересня – він не бере участі в Генеральній Асамблеї ООН – і вилетить 25-го. У нього буде лише один день зустрічей у Білому домі 24-го числа", – розповів дипломат.

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Відмова від виступу в ООН: що це означає для Пекіна

Експерти зазначають, що відмова Сі Цзіньпіна від участі в Генеральній асамблеї позбавляє Китай можливості публічно представити своє бачення глобального порядку на тлі міжнародних конфліктів за участю США.

Колишній заступник держсекретаря США Річард Стенгел назвав це втратою можливості для китайського лідера. За його словами, Китай позиціонує себе як прихильник Статуту ООН та глобального управління.

Водночас, на думку Стенгела, для адміністрації Трампа така ситуація може бути вигідною, оскільки не виникне контрасту між позицією Китаю щодо ООН та політикою "Америка понад усе".