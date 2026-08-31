Каждый день войны в Украине "отбрасывает человечество назад", нужно положить ей конец, - Моди на встрече с Путиным
Российский диктатор Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двустороннюю встречу 31 августа в Бишкеке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
Детали встречи
Моди заявил, что Индия поддерживает все мирные усилия в связи с войной РФ против Украины и будет продолжать это делать.
Он подчеркнул, что каждый день российско-украинской войны "отбрасывает человечество назад" и призвал к прекращению военных действий: "Индия выступает за то, чтобы решать все проблемы мирным путем, это нужно всему человечеству".
До этого Нарендра Моди призвал все страны мира сделать все возможное, чтобы "остановить кровопролитие в Украине".
Последняя личная встреча Путина и Моди состоялась в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда российский президент прибыл с государственным визитом.
Что этому предшествовало?
- Напомним, перед этим Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.
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