Россия до сих пор ждет Зеленского в Москве для прямых переговоров с Путиным, — Песков
В Москве, как и раньше, ждут президента Украины Владимира Зеленского для прямых переговоров с российским диктатором Путиным.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Встреча в Москве
"Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но, если говорить о саммите, он необходим лишь для того, чтобы окончательно согласовать какие-то договоренности, а сами договоренности, конечно, нужно готовить в ходе очень сложных переговоров", — сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что позиция российской стороны относительно приглашения Зеленского в Москву не изменилась, пресс-секретарь Путина сказал: "Ничего не изменилось".
Мирные усилия других стран
Как добавили в Кремле, Россия приветствует усилия любой страны, способной внести свой вклад в урегулирование войны, но Киев, мол, еще не готов прислушиваться к посредникам.
Песков отметил, что, в частности, Турция всегда выражала свою готовность содействовать мирному процессу.
Что предшествовало
- Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.
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