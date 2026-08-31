Россия до сих пор ждет Зеленского в Москве для прямых переговоров с Путиным, — Песков

В Москве, как и раньше, ждут президента Украины Владимира Зеленского для прямых переговоров с российским диктатором Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Встреча в Москве

"Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но, если говорить о саммите, он необходим лишь для того, чтобы окончательно согласовать какие-то договоренности, а сами договоренности, конечно, нужно готовить в ходе очень сложных переговоров", — сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что позиция российской стороны относительно приглашения Зеленского в Москву не изменилась, пресс-секретарь Путина сказал: "Ничего не изменилось".

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Мирные усилия других стран

Как добавили в Кремле, Россия приветствует усилия любой страны, способной внести свой вклад в урегулирование войны, но Киев, мол, еще не готов прислушиваться к посредникам.

Песков отметил, что, в частности, Турция всегда выражала свою готовность содействовать мирному процессу.

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