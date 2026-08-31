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Новости Переговоры с Путиным Встреча Зеленского и Путина
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Россия до сих пор ждет Зеленского в Москве для прямых переговоров с Путиным, — Песков

Песков о мирных переговорах

В Москве, как и раньше, ждут президента Украины Владимира Зеленского для прямых переговоров с российским диктатором Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Встреча в Москве

"Президент Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Но, если говорить о саммите, он необходим лишь для того, чтобы окончательно согласовать какие-то договоренности, а сами договоренности, конечно, нужно готовить в ходе очень сложных переговоров", — сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что позиция российской стороны относительно приглашения Зеленского в Москву не изменилась, пресс-секретарь Путина сказал: "Ничего не изменилось".

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Мирные усилия других стран

Как добавили в Кремле, Россия приветствует усилия любой страны, способной внести свой вклад в урегулирование войны, но Киев, мол, еще не готов прислушиваться к посредникам.

Песков отметил, что, в частности, Турция всегда выражала свою готовность содействовать мирному процессу.

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Что предшествовало

  • Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.

Автор: 

Зеленский Владимир (25678) Песков Дмитрий (2098) путин владимир (21843) россия (89362)
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Топ комментарии
+13
Пусть едет - жалко что ли
Заодно двушку передаст лично
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31.08.2026 18:01 Ответить
+9
"Да помолчите вы! Помолчите! Вы что не видите, я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя! Судьба всей Украины! Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я вас очень прошу!"

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31.08.2026 18:07 Ответить
+7
А треба "сайтість пасірідіні". Наприклад у Куп'янську. Ви його ж уже взяли не один раз, правда?
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31.08.2026 17:58 Ответить

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