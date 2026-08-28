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Вопрос мирных переговоров сейчас на паузе, новых идей нет, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время мирные переговоры приостановлены.
Об этом он заявил российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Вопрос мирных переговоров – сейчас эта тема находится в глубокой паузе, новых идей никаких нет", – сказал Песков.
По словам Пескова, якобы Украина не хочет "решать конфликт мирным путем", поэтому Россия продолжает войну.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщил, что "коридор возможностей" для завершения войны продлится с саммита G20 до конца лета 2027 года, ведь затем начнутся выборы президента США.
- Недавно американское издание The New York Times сообщило, что переговоры между Украиной и Россией могут стать возможными через год.
- Глава ОП Буданов заявил, чтоУкраина попытается возобновить переговоры с Россией в ближайшее время.
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