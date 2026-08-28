Вопрос мирных переговоров сейчас на паузе, новых идей нет, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время мирные переговоры приостановлены.

Об этом он заявил российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вопрос мирных переговоров – сейчас эта тема находится в глубокой паузе, новых идей никаких нет", – сказал Песков.

По словам Пескова, якобы Украина не хочет "решать конфликт мирным путем", поэтому Россия продолжает войну.

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