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Новости переговоры с РФ
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Вопрос мирных переговоров сейчас на паузе, новых идей нет, - Песков

В Кремле вновь заявили о паузе в мирных переговорах

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время мирные переговоры приостановлены.

Об этом он заявил российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вопрос мирных переговоров – сейчас эта тема находится в глубокой паузе, новых идей никаких нет", – сказал Песков.

По словам Пескова, якобы Украина не хочет "решать конфликт мирным путем", поэтому Россия продолжает войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не получала от США предложения Зеленского о прекращении войны, — МИД России

Что этому предшествовало?

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