Переговоры Украины и России могут стать возможными через год: Европа готовит план - NYT

Франция, Германия и Великобритания разрабатывают совместный план на случай переговоров между Украиной и Россией. В Европе опасаются заключения соглашения между США и РФ без ее участия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

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Как отмечает издание, европейские страны стремятся получить гарантии, что Вашингтон и Москва не заключат соглашение по Украине без консультаций с европейскими союзниками.

В то же время в Европе растет беспокойство по поводу непредсказуемости политики администрации Трампа, и европейцы хотят играть непосредственную роль в будущем урегулировании.

Война может стать еще более масштабной

Западные чиновники и аналитики ожидают дальнейшего обострения войны. По их оценкам, российский президент Владимир Путин может усилить атаки на украинские военные позиции и гражданскую инфраструктуру.

Некоторые эксперты также не исключают новой мобилизации в России. В то же время, по их прогнозам, такое решение может быть отложено до завершения парламентских выборов в России в середине сентября.

Отдельные аналитики опасаются и дальнейшей эскалации в отношении стран НАТО. По их оценке, Москва может попытаться проверить готовность Альянса реагировать на угрозы, в частности на фоне гибридных атак в Европе.

Путин стремится к контролю над Донбассом

Ранее Путин заявлял, что Россия должна установить полный контроль над Донбассом. По оценке NYT, достижение или недостижение этой цели может повлиять на перспективы будущих переговоров.

Западные чиновники и аналитики, которых цитирует издание, считают, что если Россия не сможет достичь поставленной цели к осени 2027 года, вероятность переговоров может возрасти.

Великобритания, Франция и Германия хотят играть ключевую роль

Великобритания, Франция и Германия считают, что именно они должны быть основными европейскими участниками переговорного процесса по Украине.

Эти страны являются ключевыми участниками "коалиции желающих", которая поддерживает Украину, а также работают над вариантами военных и гарантий безопасности для Киева после возможного завершения войны.

В то же время некоторые более мелкие государства Европы, в частности страны Балтии и Венгрия, не до конца доверяют Парижу и Берлину в вопросе представления своих интересов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Великобритания, Германия и Франция действуют по прямой просьбе Украины и вносят значительный вклад в ее военную поддержку.

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