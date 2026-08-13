Россия не получала от США предложения Зеленского о прекращении войны, - МИД России
США не передавали России по дипломатическим каналам предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении войны
Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
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Его спросили, передавали ли США России по дипломатическим каналам предложения Владимира Зеленского о прекращении войны.
"Нет", - ответил Рябков.
Также, по его словам, Москва сможет оперативно организовать визит спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, "когда станет понятнее, каковы их реальные планы".
"Я считаю, что этот вопрос остается в поле зрения, периодически появляются публичные заявления по этому поводу. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы", - сказал заместитель Лаврова.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть совместный с партнерами план завершения войны.
- Также президент ранее сообщал, что Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.
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Пропозиції є 2 - їх знає вся планета - НАФІГ З УКРАЇНИ і максимальна уступка - це по лінії заморозка.
НІХТО І НІКОЛИ юридично не визнає області частиною РФ бо це відкриє скриньку пандори що в Україні що в Европі що по всій планеті із війнами років на 200.
+ прецедент якщо відмовитись хоч від метра то прийдуть далі скажуть "ага - ви уже так робили тому дайте ще" АЖ ДО УЖГОРОДА
- а російську мову запхайте собі в отвір де виходить використана їжа