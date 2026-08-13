Россия не получала от США предложения Зеленского о прекращении войны, - МИД России

США не передавали России по дипломатическим каналам предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении войны

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Его спросили, передавали ли США России по дипломатическим каналам предложения Владимира Зеленского о прекращении войны.

"Нет", - ответил Рябков.

Также, по его словам, Москва сможет оперативно организовать визит спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, "когда станет понятнее, каковы их реальные планы".

"Я считаю, что этот вопрос остается в поле зрения, периодически появляются публичные заявления по этому поводу. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы", - сказал заместитель Лаврова.

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Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть совместный с партнерами план завершения войны.

Также президент ранее сообщал, что Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.

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