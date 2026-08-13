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Новости переговоры с РФ
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Россия не получала от США предложения Зеленского о прекращении войны, - МИД России

РФ не получала от США предложения Зеленского о мире

США не передавали России по дипломатическим каналам предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении войны

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Подробности

Его спросили, передавали ли США России по дипломатическим каналам предложения Владимира Зеленского о прекращении войны.

"Нет", - ответил Рябков.

Также, по его словам, Москва сможет оперативно организовать визит спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, "когда станет понятнее, каковы их реальные планы".

"Я считаю, что этот вопрос остается в поле зрения, периодически появляются публичные заявления по этому поводу. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы", - сказал заместитель Лаврова.

Читайте: Без устранения "причин" войны никакая "заморозка" невозможна, - МИД РФ

Что этому предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть совместный с партнерами план завершения войны.
  • Также президент ранее сообщал, что Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25507) МИД РФ (1728) россия (89182) США (30316)
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Топ комментарии
+4
КЛОУНИ.

Пропозиції є 2 - їх знає вся планета - НАФІГ З УКРАЇНИ і максимальна уступка - це по лінії заморозка.

НІХТО І НІКОЛИ юридично не визнає області частиною РФ бо це відкриє скриньку пандори що в Україні що в Европі що по всій планеті із війнами років на 200.

+ прецедент якщо відмовитись хоч від метра то прийдуть далі скажуть "ага - ви уже так робили тому дайте ще" АЖ ДО УЖГОРОДА

- а російську мову запхайте собі в отвір де виходить використана їжа
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13.08.2026 11:46 Ответить
+2
Їм стане резко цікаво, коли в голову путіна буде летіти балістика. Натомість, навіть фанерні дрони ніколи не летять туди, де виступає путін. Це така загадка оманського ішака, а розгадок всього дві - або він потужно ссить, або отримує шекелі на офшор від всяких там абрамовічей.
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13.08.2026 11:57 Ответить
+1
А чим тоді займатися коли війни не стане - путлєр
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13.08.2026 11:48 Ответить

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