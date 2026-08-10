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Новости Требования РФ относительно прекращения огня
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Без устранения "причин" войны никакая "заморозка" невозможна, - МИД РФ

Требования РФ для заморозки войны: что говорят в МИД России?

Россия заявила, что не согласится на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".

Об этом в комментариях российским пропагандистам заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", — сказал заместитель Лаврова.

Также Галузин посетовал на удары Сил обороны по энергетической инфраструктуре России.

"Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности в США и странах Европы", — добавил он.

Галузин считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и прочее содействие, что не согласуется со стремлением к миру", — сказал заместитель главы МИД страны-оккупанта.

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Что предшествовало

  • Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
  • 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
  • Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
  • Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

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Автор: 

МИД РФ (1727) россия (89131) переговоры с Россией (1534) война в Украине (8932)
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Топ комментарии
+45
Ну то усуньте.
Знайдіть у бункері ту причину і придушіть.
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10.08.2026 09:29 Ответить
+28
причина одна- існування кацапів і проблема не в одному ху*лі, а там усе населення підримує агресію
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10.08.2026 09:31 Ответить
+18
причина війни - загарбницький людиноненависницький імперіалізм московських фашистів-свинособак рф..
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10.08.2026 09:34 Ответить

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