Без устранения "причин" войны никакая "заморозка" невозможна, - МИД РФ
Россия заявила, что не согласится на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".
Об этом в комментариях российским пропагандистам заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает Цензор.НЕТ.
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"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", — сказал заместитель Лаврова.
Также Галузин посетовал на удары Сил обороны по энергетической инфраструктуре России.
"Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности в США и странах Европы", — добавил он.
Галузин считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.
"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и прочее содействие, что не согласуется со стремлением к миру", — сказал заместитель главы МИД страны-оккупанта.
Что предшествовало
- Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
- 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
- Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.
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