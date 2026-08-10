Без устранения "причин" войны никакая "заморозка" невозможна, - МИД РФ

Россия заявила, что не согласится на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".

Об этом в комментариях российским пропагандистам заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", — сказал заместитель Лаврова.

Также Галузин посетовал на удары Сил обороны по энергетической инфраструктуре России.

"Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности в США и странах Европы", — добавил он.

Галузин считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и прочее содействие, что не согласуется со стремлением к миру", — сказал заместитель главы МИД страны-оккупанта.

Читайте: Мирный процесс с участием США сейчас приостановлен, но Украина ждет визита переговорной команды, — Сибига

Что предшествовало

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

Читайте также: Стубб и Зеленский обсудили помощь Украине, ПВО и переговоры о мире