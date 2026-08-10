Без усунення "причин" війни ніяка "заморозка" неможлива, - МЗС РФ
Росія заявила, що не погодиться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".
Про це у коментарях російським пропагандистам заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення причин цієї кризи ніяка "заморозка" неможлива", - сказав заступник Лаврова.
Також Галузін поскаржився на удари Сил оборони по енергетичній інфраструктурі Росії.
"Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема у США та країнах Європи", - додав він.
Галузін вважає "суперечливими" дії США щодо України.
"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", - сказав заступник глави МЗС країни-окупанта.
Що передувало
- Нагадаємо, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.
- 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
- Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- Також Зеленський згодом повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.
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