УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14398 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги РФ щодо припинення війни
6 824 93

Без усунення "причин" війни ніяка "заморозка" неможлива, - МЗС РФ

Вимоги РФ для заморозки війни: що кажуть у МЗС Росії?

Росія заявила, що не погодиться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".

Про це у коментарях російським пропагандистам заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення причин цієї кризи ніяка "заморозка" неможлива", - сказав заступник Лаврова.

Також Галузін поскаржився на удари Сил оборони по енергетичній інфраструктурі Росії.

"Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема у США та країнах Європи", - додав він.

Галузін вважає "суперечливими" дії США щодо України.

"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", - сказав заступник глави МЗС країни-окупанта.

Читайте: Мирний трек за участю США нині на паузі, але Україна чекає на візит переговорної команди, - Сибіга

Що передувало

  • Нагадаємо, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.
  • 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
  • Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
  • Також Зеленський згодом повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

Також читайте: Стубб і Зеленський обговорили допомогу Україні, ППО та переговори щодо миру

Автор: 

МЗС рф (1012) росія (47299) переговори з Росією (1665) війна в Україні (8987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
Ну то усуньте.
Знайдіть у бункері ту причину і придушіть.
показати весь коментар
10.08.2026 09:29 Відповісти
+30
причина одна- існування кацапів і проблема не в одному ху*лі, а там усе населення підримує агресію
показати весь коментар
10.08.2026 09:31 Відповісти
+20
причина війни - загарбницький людиноненависницький імперіалізм московських фашистів-свинособак рф..
показати весь коментар
10.08.2026 09:34 Відповісти

Завантаження...

 
 