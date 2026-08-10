Без усунення "причин" війни ніяка "заморозка" неможлива, - МЗС РФ

Росія заявила, що не погодиться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".

Про це у коментарях російським пропагандистам заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення причин цієї кризи ніяка "заморозка" неможлива", - сказав заступник Лаврова.

Також Галузін поскаржився на удари Сил оборони по енергетичній інфраструктурі Росії.

"Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема у США та країнах Європи", - додав він.

Галузін вважає "суперечливими" дії США щодо України.

"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", - сказав заступник глави МЗС країни-окупанта.

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Що передувало

Нагадаємо, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.

28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Також Зеленський згодом повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

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