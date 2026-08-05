Стубб і Зеленський обговорили допомогу Україні, ППО та переговори щодо миру

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації в Україні та подальшої підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Стубба в соцмережі Х.

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Підтримка та ППО як ключ до захисту

Фінський лідер висловив чітку підтримку Україні після останньої атаки Росії. Він наголосив на необхідності посилення систем протиповітряної оборони.

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Розмова про мир і тиск на Росію

За словами Стубба, під час розмови також обговорювалися останні події у переговорному процесі щодо миру. Він підкреслив, що Україна давно заявляє про готовність до припинення вогню та мирних переговорів, на відміну від Росії.

Зі свого боку Володимир Зеленський повідомив, що сторони говорили про можливості допомоги з боку Фінляндії для захисту від російських балістичних атак. Президент України наголосив, що ракети до систем ППО щодня необхідні для захисту від ударів.

Він також зазначив, що підтримка партнерів може врятувати багато життів, і подякував за готовність допомагати. Окремо сторони обговорили дипломатичні кроки, які можуть змусити Росію рухатися до миру.

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