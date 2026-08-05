Стубб и Зеленский обсудили помощь Украине, ПВО и переговоры о мире

Президент Финляндии Александр Стубб провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации в Украине и дальнейшей поддержке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Стубба в социальной сети Х.

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Поддержка и ПВО как ключ к защите

Финский лидер выразил четкую поддержку Украине после последней атаки России. Он подчеркнул необходимость усиления систем противовоздушной обороны.

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Разговор о мире и давлении на Россию

По словам Стубба, в ходе беседы также обсуждались последние события в переговорном процессе по вопросам мира. Он подчеркнул, что Украина давно заявляет о готовности к прекращению огня и мирным переговорам, в отличие от России.

Со своей стороны Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали возможности помощи со стороны Финляндии для защиты от российских баллистических атак. Президент Украины подчеркнул, что ракеты для систем ПВО необходимы ежедневно для защиты от ударов.

Он также отметил, что поддержка партнеров может спасти много жизней, и поблагодарил за готовность помогать. Отдельно стороны обсудили дипломатические шаги, которые могут заставить Россию двигаться к миру.

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