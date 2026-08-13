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Новини переговори з РФ
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РФ не отримувала від США пропозиції Зеленського щодо припинення війни, - МЗС Росії

РФ не отримувала від США пропозиції Зеленського про мир

США не передавали Росії дипломатичними каналами пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо завершення війни

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

Його запитали, чи передавали США Росії дипломатичними каналами пропозиції Володимира Зеленського щодо завершення війни.

"Ні", - відповів Рябков.

Також, за його словами, Москва зможе оперативно організувати візит спецпредставників Трампа Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії, "коли стане зрозумілішим, які їхні реальні плани".

"Я вважаю, що це питання залишається в полі зору, періодично з'являються публічні вкиди щодо цього. Ми, безумовно, зможемо оперативно організувати їхній прийом, коли стане зрозумілішим, які їхні реальні плани", - поясни заступник Лаврова.

Читайте: Без усунення "причин" війни ніяка "заморозка" неможлива, - МЗС РФ

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільний з партнерами план завершення війни.
  • Також президент раніше повідомляв, що Україна передала американській стороні пропозиції, спрямовані на посилення захисту неба та примусу Росії до миру.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26656) МЗС рф (1013) росія (47338) США (22432)
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Топ коментарі
+3
КЛОУНИ.

Пропозиції є 2 - їх знає вся планета - НАФІГ З УКРАЇНИ і максимальна уступка - це по лінії заморозка.

НІХТО І НІКОЛИ юридично не визнає області частиною РФ бо це відкриє скриньку пандори що в Україні що в Европі що по всій планеті із війнами років на 200.

+ прецедент якщо відмовитись хоч від метра то прийдуть далі скажуть "ага - ви уже так робили тому дайте ще" АЖ ДО УЖГОРОДА

- а російську мову запхайте собі в отвір де виходить використана їжа
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13.08.2026 11:46 Відповісти
+2
Їм стане резко цікаво, коли в голову путіна буде летіти балістика. Натомість, навіть фанерні дрони ніколи не летять туди, де виступає путін. Це така загадка оманського ішака, а розгадок всього дві - або він потужно ссить, або отримує шекелі на офшор від всяких там абрамовічей.
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13.08.2026 11:57 Відповісти
+1
А чим тоді займатися коли війни не стане - путлєр
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13.08.2026 11:48 Відповісти

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