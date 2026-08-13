РФ не отримувала від США пропозиції Зеленського щодо припинення війни, - МЗС Росії
США не передавали Росії дипломатичними каналами пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо завершення війни
Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
Його запитали, чи передавали США Росії дипломатичними каналами пропозиції Володимира Зеленського щодо завершення війни.
"Ні", - відповів Рябков.
Також, за його словами, Москва зможе оперативно організувати візит спецпредставників Трампа Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії, "коли стане зрозумілішим, які їхні реальні плани".
"Я вважаю, що це питання залишається в полі зору, періодично з'являються публічні вкиди щодо цього. Ми, безумовно, зможемо оперативно організувати їхній прийом, коли стане зрозумілішим, які їхні реальні плани", - поясни заступник Лаврова.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільний з партнерами план завершення війни.
- Також президент раніше повідомляв, що Україна передала американській стороні пропозиції, спрямовані на посилення захисту неба та примусу Росії до миру.
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Пропозиції є 2 - їх знає вся планета - НАФІГ З УКРАЇНИ і максимальна уступка - це по лінії заморозка.
НІХТО І НІКОЛИ юридично не визнає області частиною РФ бо це відкриє скриньку пандори що в Україні що в Европі що по всій планеті із війнами років на 200.
+ прецедент якщо відмовитись хоч від метра то прийдуть далі скажуть "ага - ви уже так робили тому дайте ще" АЖ ДО УЖГОРОДА
- а російську мову запхайте собі в отвір де виходить використана їжа