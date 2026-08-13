Литва збудує нову лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю, - Euronews

Литва посилює захист східного кордону: уряд країни схвалив створення нової смуги контрмобільності на кордоні з Росією та Білоруссю. Вона має бути облаштована до кінця 2028 року.

Про це повідомляє EuroNews, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У межах проєкту на кордоні з Калінінградською областю та Білоруссю планують облаштувати протитанкові рови. У середньому їхня ширина становитиме близько 20 метрів, однак на окремих ділянках за рішенням військового командування вона може сягати 150 метрів. На створення оборонної лінії планують витратити близько 50 мільйонів євро.

Крім того, Литва планує відновлювати заболочені території. Уряд очікує, що це ускладнить пересування важкої військової техніки потенційного противника. Ці роботи триватимуть до 2030 року.

Також під час будівництва та відновлення мостів планують передбачати спеціальні конструктивні рішення, які дозволять у разі необхідності швидко зруйнувати споруду.

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Що передувало?

Посилення оборони відбувається на тлі зростання занепокоєння Литви можливими провокаціями з боку Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, - влада готується до різних сценаріїв розвитку подій після попереджень литовської розвідки про можливі російські провокації в Балтійському регіоні.

Раніше міністр оборони Литви заявляв, що країни Балтії та Польща ймовірною стануть наступною ціллю РФ.

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