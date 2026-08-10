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Новини Порушення повітряного простору
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Україна перенесла удари вглиб РФ, тому дрони більше не залітають до країн Балтії, - Міноборони Литви

Міноборони Литви пояснило, чому дрони не залітають до Балтії

Випадки потрапляння українських безпілотників у повітряний простір країн Балтії припинилися, оскільки Україна змінила тактику та перенесла удари на об'єкти, розташовані глибше на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

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За його словами, Україна має повне право на самооборону й ефективно реалізує це право, однак для Литви пріоритетом залишається безпека власного повітряного простору та громадян.

Каунас зазначив, що останнім часом порушень повітряного простору Литви більше не фіксують. На його думку, це пов'язано з тим, що українські Сили оборони тепер завдають ударів по цілях, які розташовані далі від кордонів країн Балтії.

Міністр також повідомив, що Литва продовжує посилювати свої можливості з моніторингу повітряного простору.

Крім того, він нагадав, що дослідження уламків безпілотників, які раніше виявляли на території Литви, свідчать: це були українські дрони, які збилися з курсу після впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

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