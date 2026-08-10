Украина перенесла удары вглубь РФ, поэтому дроны больше не залетают в страны Балтии, - Минобороны Литвы

Случаи попадания украинских беспилотников в воздушное пространство стран Балтии прекратились, поскольку Украина изменила тактику и перенесла удары на объекты, расположенные глубже на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

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По его словам, Украина имеет полное право на самооборону и эффективно реализует это право, однако для Литвы приоритетом остается безопасность собственного воздушного пространства и граждан.

Каунас отметил, что в последнее время нарушений воздушного пространства Литвы больше не фиксируется. По его мнению, это связано с тем, что украинские Силы обороны теперь наносят удары по целям, расположенным дальше от границ стран Балтии.

Министр также сообщил, что Литва продолжает укреплять свои возможности по мониторингу воздушного пространства.

Кроме того, он напомнил, что исследование обломков беспилотников, которые ранее обнаруживались на территории Литвы, свидетельствует: это были украинские дроны, сбившиеся с курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

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