Литва построит новую линию обороны на границе с Россией и Беларусью, - Euronews

Литва усиливает защиту восточной границы: правительство страны одобрило создание новой зоны противодействия мобильности на границе с Россией и Беларусью. Ее планируется обустроить к концу 2028 года.

Об этом сообщает EuroNews,передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В рамках проекта на границе с Калининградской областью и Беларусью планируется обустроить противотанковые рвы. В среднем их ширина составит около 20 метров, однако на отдельных участках по решению военного командования она может достигать 150 метров. На создание оборонительной линии планируется потратить около 50 миллионов евро.

Кроме того, Литва планирует восстанавливать заболоченные территории. Правительство рассчитывает, что это затруднит передвижение тяжелой военной техники потенциального противника. Эти работы продлятся до 2030 года.

Также при строительстве и восстановлении мостов планируется предусматривать специальные конструктивные решения, которые позволят в случае необходимости быстро разрушить сооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ так долго угрожала из Калининграда, что мы успели подготовиться, - посол Литвы в НАТО

Что этому предшествовало?

Усиление обороны происходит на фоне растущего беспокойства Литвы по поводу возможных провокаций со стороны России и Беларуси.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что власти готовятся к различным сценариям развития событий после предупреждений литовской разведки о возможных российских провокациях в Балтийском регионе.

Ранее министр обороны Литвы заявлял, что страны Балтии и Польша, вероятно, станут следующей целью РФ.

Читайте: Украина нанесла удары вглубь РФ, поэтому дроны больше не залетают в страны Балтии, - Минобороны Литвы