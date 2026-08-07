Страна готовится к возможным провокациям со стороны России, - премьер Литвы Синкявичюс

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что власти готовятся к различным сценариям развития событий после предупреждений литовской разведки о возможных российских провокациях в Балтийском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синкявичюс призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что поводов для паники нет.

Власти следят за ситуацией

По словам главы литовского правительства, определенный уровень угроз существует, однако на данный момент он не претерпел существенных изменений.

"Государство готовится, незаметно выполняет необходимую работу и не раскрывает слишком много, чтобы недружественные нам государства или соседи не располагали лишней информацией. Мы следим за ситуацией, оцениваем ее и всегда будем реагировать адекватно", — подчеркнул Синкявичюс.

Поводов для паники нет

Премьер подчеркнул, что война России против Украины продолжается, поэтому риски для региона сохраняются, однако гражданам не стоит ожидать резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

"Я хотел бы успокоить общество: уровень угроз не претерпел никаких резких изменений. Нужно понимать, что война в Украине продолжается, российская агрессия не прекращается. Различные ситуации мы наблюдаем не только в Литве", – отметил он.

Синкявичюс также сообщил, что литовские власти уделяют особое внимание защите объектов критической инфраструктуры и продолжают принимать необходимые меры для усиления безопасности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не готовит вторжение в Польшу, но усиливает провокации, — Косиняк-Камыш