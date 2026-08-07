Країна готується до можливих провокацій з боку Росії, - прем’єр Литви Сінкявічюс

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що влада готується до різних сценаріїв розвитку подій після попереджень литовської розвідки про можливі російські провокації в Балтійському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Сінкявічюс закликав громадян зберігати спокій і запевнив, що підстав для паніки немає.

Влада стежить за ситуацією

За словами глави литовського уряду, певний рівень загроз існує, однак наразі він не зазнав суттєвих змін.

"Держава готується, непомітно виконує необхідну роботу і не розкриває занадто багато, щоб недружні нам держави чи сусіди не мали зайвої інформації. Ми стежимо за ситуацією, оцінюємо її і завжди реагуватимемо адекватно", – наголосив Сінкявічюс.

Підстав для паніки немає

Прем'єр підкреслив, що війна Росії проти України триває, тому ризики для регіону зберігаються, однак громадянам не варто очікувати різкого погіршення безпекової ситуації.

"Я хотів би заспокоїти суспільство: рівень загроз не зазнав жодних різких змін. Потрібно розуміти, що війна в Україні триває, російська агресія не припиняється. Різні ситуації ми спостерігаємо не тільки в Литві", – зазначив він.

Сінкявічюс також повідомив, що литовська влада приділяє особливу увагу захисту об'єктів критичної інфраструктури та продовжує вживати необхідних заходів для посилення безпеки країни.

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