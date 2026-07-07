РФ так долго угрожала из Калининграда, что мы успели подготовиться, - посол Литвы в НАТО
Литва ни за что не позволит, чтобы её снова оккупировали, и готова защищать Сувальский коридор.
Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дарюс Яунишкис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Подробности
Дипломат отметил, что Калининградская область РФ после вступления Швеции в НАТО оказалась в окружении Альянса.
"Учитывая европейские санкции и ситуацию в России, проблема заключается в том, что поставки с материковой части России сократились на 40–50 %, и сейчас, как известно, существуют серьезные планы по поиску альтернативных путей. Чтобы обеспечить выживание в этой ситуации, они ищут морские пути, ищут воздушные пути, что чрезвычайно дорого, а также возникают большие дополнительные долги, другие проблемы и энергетические трудности", — пояснил Яунишкис.
"Они угрожают напасть сегодня, напасть завтра, напасть через два года... Создают психологическое давление, чтобы держать нас в напряжении. Россия столько раз повторяла об этом, и это длится так долго, что мы уже, собственно, извлекли свои уроки, уже подготовились и готовы к этому", — добавил он.
По его словам, Сувальский коридор является сложным с географической точки зрения для ведения боевых действий, и "Польша также не стоит сложа руки".
"И не забывайте, что мы, литовцы, никогда не теряем воли к борьбе. Мы извлекли уроки из прошлого", — подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль