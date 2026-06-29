Польша и Швеция договорились усилить оборонное сотрудничество и поддержку Украины
Польша и Швеция подтвердили поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и заявили о необходимости укрепления безопасности в Балтийском регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министров Польши и Швеции после подписания соглашения в Гдыне, передает Укринформ.
Безопасность в Балтийском регионе и поддержка Украины
Премьер-министры Дональд Туск и Ульф Кристерссон выступили после подписания соглашения о закупке Польшей трех шведских подводных лодок. Туск подчеркнул, что обе страны имеют одинаковое видение ситуации с безопасностью.
"Мы решительно настроены поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мы убеждены, что Балтийское море должно быть безопасным пространством, свободным от теневого флота, провокаций и военных угроз", — заявил он.
По словам польского премьера, вступление Швеции в НАТО существенно изменило ситуацию с безопасностью в регионе. Он также подчеркнул, что сотрудничество между странами в военно-промышленной сфере постоянно расширяется.
Подводные лодки и новый уровень сотрудничества
Туск отметил, что контракт на подводные лодки, закупка Швецией польских переносных зенитно-ракетных комплексов и другие проекты свидетельствуют о равноправном партнерстве.
"Мы стали равноправными партнерами — и в торговой, и в военной сферах", — сказал он.
Отдельно он подчеркнул, что программа закупки подводных лодок не станет завершением сотрудничества между странами.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что нынешние отношения между государствами являются лучшими за всю историю. По его словам, страны являются союзниками в НАТО, партнерами в Европейском союзе и соседями на Балтийском море.
Он назвал подписание контракта историческим днем для двусторонних отношений. Также он отметил, что после реализации соглашения Польша будет иметь один из самых мощных подводных флотов в НАТО.
Кристерссон добавил, что проект предусматривает широкое промышленное сотрудничество. По его словам, сотни польских предприятий будут привлечены в качестве субподрядчиков, а страны будут развивать совместные технологии в оборонной сфере.
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