Польша и Швеция договорились усилить оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Польша и Швеция подтвердили поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и заявили о необходимости укрепления безопасности в Балтийском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министров Польши и Швеции после подписания соглашения в Гдыне, передает Укринформ.

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Безопасность в Балтийском регионе и поддержка Украины

Премьер-министры Дональд Туск и Ульф Кристерссон выступили после подписания соглашения о закупке Польшей трех шведских подводных лодок. Туск подчеркнул, что обе страны имеют одинаковое видение ситуации с безопасностью.

"Мы решительно настроены поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мы убеждены, что Балтийское море должно быть безопасным пространством, свободным от теневого флота, провокаций и военных угроз", — заявил он.

По словам польского премьера, вступление Швеции в НАТО существенно изменило ситуацию с безопасностью в регионе. Он также подчеркнул, что сотрудничество между странами в военно-промышленной сфере постоянно расширяется.

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Подводные лодки и новый уровень сотрудничества

Туск отметил, что контракт на подводные лодки, закупка Швецией польских переносных зенитно-ракетных комплексов и другие проекты свидетельствуют о равноправном партнерстве.

"Мы стали равноправными партнерами — и в торговой, и в военной сферах", — сказал он.

Отдельно он подчеркнул, что программа закупки подводных лодок не станет завершением сотрудничества между странами.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что нынешние отношения между государствами являются лучшими за всю историю. По его словам, страны являются союзниками в НАТО, партнерами в Европейском союзе и соседями на Балтийском море.

Он назвал подписание контракта историческим днем для двусторонних отношений. Также он отметил, что после реализации соглашения Польша будет иметь один из самых мощных подводных флотов в НАТО.

Кристерссон добавил, что проект предусматривает широкое промышленное сотрудничество. По его словам, сотни польских предприятий будут привлечены в качестве субподрядчиков, а страны будут развивать совместные технологии в оборонной сфере.

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