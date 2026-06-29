Польща і Швеція домовилися посилити оборонну співпрацю і підтримку України

Польща та Швеція підтвердили підтримку України у протистоянні російській агресії та заявили про необхідність посилення безпеки в Балтійському регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністрів Польщі та Швеції після підписання угоди в Гдині, передає Укрінформ.

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Балтійська безпека і підтримка України

Прем’єр-міністри Дональд Туск і Ульф Крістерссон виступили після підписання угоди про закупівлю Польщею трьох шведських підводних човнів. Туск наголосив, що обидві країни мають однакове бачення безпекової ситуації.

"Ми рішуче налаштовані підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Ми переконані, що Балтійське море має бути безпечним простором, вільним від тіньового флоту, провокацій і військових загроз", – заявив він.

За словами польського прем’єра, вступ Швеції до НАТО суттєво змінив ситуацію з безпекою в регіоні. Він також підкреслив, що співпраця між країнами у військово-промисловій сфері постійно розширюється.

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Підводні човни і новий рівень співпраці

Туск зазначив, що контракт на підводні човни, закупівля Швецією польських переносних зенітно-ракетних комплексів та інші проєкти свідчать про рівноправне партнерство.

"Ми стали рівноправними партнерами — і в торговельній, і у військовій сферах", – сказав він.

Окремо він наголосив, що програма закупівлі субмарин не стане завершенням співпраці між країнами.

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що нинішні відносини між державами є найкращими за всю історію. За його словами, країни є союзниками в НАТО, партнерами в Європейському Союзі та сусідами на Балтійському морі.

Він назвав підписання контракту історичним днем для двосторонніх відносин. Також зазначив, що після реалізації угоди Польща матиме один із найпотужніших підводних флотів у НАТО.

Крістерссон додав, що проєкт передбачає широке промислове співробітництво. За його словами, сотні польських підприємств будуть залучені як субпідрядники, а країни розвиватимуть спільні технології в оборонній сфері.

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