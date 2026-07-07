РФ так довго погрожувала з Калінінграду, що ми встигли підготуватися, - посол Литви в НАТО

Литва y ні за що не дозволить окупувати себе знову та готова захищати Сувальський коридор.

Про це заявив посол Литви в НАТО Дарюс Яунішкіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Дипломат зауважив, що Калінінградська область РФ, після вступу Швеції у НАТО, опинилася в оточенні Альянсу.

"З огляду на європейські санкції та ситуацію в Росії, проблема полягає в тому, що постачання з материкової частини Росії впали на 40–50 %, і зараз, як відомо, є серйозні плани щодо пошуку альтернативних шляхів. Щоб забезпечити виживання в цій ситуації, вони шукають морські шляхи, шукають повітряні шляхи, що є надзвичайно дорогим, а також є великі додаткові борги, інші проблеми та енергетичні труднощі", - пояснив Яунішкіс.

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"Вони погрожуть напасти сьогодні, напасти завтра, напасти через два роки... Створюють психологічний тиск, щоб тримати нас у напрузі. Росія стільки разів повторювала про це, і це триває так довго, що ми вже, власне, винесли свої уроки, вже зробили підготовку і готові до цього", - додав він.

За його словами, Сувальський коридор є складним географічно для ведення бойових дій, і що "Польща також не спостерігає склавши руки".

"І не забувайте, що ми, литовці, ніколи не втрачаємо волі до боротьби. Ми винесли уроки з минулого", - підсумував він.

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