Переговори України та Росії можуть стати можливими через рік: Європа готує план - NYT

Франція, Німеччина та Велика Британія готують спільний план на випадок переговорів України та Росії. В Європі бояться щодо угоди США і РФ без її участі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

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Як зазначає видання, європейські країни прагнуть гарантій, що Вашингтон і Москва не укладуть угоду щодо України без консультацій із європейськими союзниками.

Водночас у Європі дедалі більше занепокоєні непередбачуваністю політики адміністрації Трампа та хочуть відігравати безпосередню роль у майбутньому врегулюванні.

Війна може стати ще масштабнішою

Західні чиновники та аналітики очікують подальшого загострення війни. За їхніми оцінками, російський президент Володимир Путін може посилити атаки на українські військові позиції та цивільну інфраструктуру.

Деякі експерти також не виключають нової мобілізації в Росії. Водночас, за їхніми прогнозами, таке рішення може бути відкладене до завершення парламентських виборів у Росії в середині вересня.

Окремі аналітики побоюються й подальшої ескалації проти країн НАТО. За їхньою оцінкою, Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу реагувати на загрози, зокрема на тлі гібридних атак у Європі.

Путін прагне контролю над Донбасом

Раніше Путін заявляв, що Росія має встановити повний контроль над Донбасом. За оцінкою NYT, досягнення або недосягнення цієї мети може вплинути на перспективи майбутніх переговорів.

Західні чиновники та аналітики, яких цитує видання, вважають, що якщо Росія не зможе досягти поставленої мети до осені 2027 року, ймовірність переговорів може зрости.

Британія, Франція та Німеччина хочуть відігравати ключову роль

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути основними європейськими учасниками переговорного процесу щодо України.

Ці країни є ключовими учасниками "коаліції охочих", яка підтримує Україну, а також працюють над варіантами військових і безпекових гарантій для Києва після можливого завершення війни.

Водночас деякі менші держави Європи, зокрема країни Балтії та Угорщина, не повністю довіряють Парижу та Берліну в питанні представлення їхніх інтересів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Британія, Німеччина та Франція діють на пряме прохання України та роблять значний внесок у її військову підтримку.

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