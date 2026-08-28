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Питання мирних переговорів зараз на паузі, нових ідей немає, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі мирні переговори перебувають на паузі.
Про це він заявив російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Питання мирних переговорів – зараз ця тема глибоко перебуває на паузі, нових ідей ніяких немає", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, нібито Україна не хоче "вирішувати конфлікт мирним шляхом", тому Росія продовжує війну.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомив, що коридор можливостей щодо завершення війни триватиме від саміту G20 до кінця літа 2027 року, адже потім починаються вибори президента США.
- Нещодавно американське видання The New York Times повідомило, що переговори України та Росії можуть стати можливими через рік.
- Керівник ОП Буданов заявив, що Україна спробує оживити переговори з Росією найближчим часом.
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