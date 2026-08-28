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Новини переговори з РФ
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Питання мирних переговорів зараз на паузі, нових ідей немає, - Пєсков

У Кремлі знову заявили про паузу в мирних переговорах

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі мирні переговори перебувають на паузі.

Про це він заявив російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Питання мирних переговорів – зараз ця тема глибоко перебуває на паузі, нових ідей ніяких немає", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, нібито Україна не хоче "вирішувати конфлікт мирним шляхом", тому Росія продовжує війну.

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Що передувало?

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Пєсков Дмитро (1803) росія (47509) переговори з Росією (1671)
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