Росія досі чекає Зеленського у Москві для прямих переговорів з Путіним, - Пєсков

У Москві, як і раніше, чекають на президента України Володимира Зеленського для прямих переговорів із російським диктатором Путіним.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, його цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч у Москві

"Президент Путін говорив про те, що, якщо Зеленський хоче переговорів, він може приїхати до Москви. Але, якщо говорити про саміт, він необхідний лише для того, щоб остаточно узгодити якісь домовленості, а самі домовленості, звичайно, потрібно готувати під час дуже складних переговорів", — сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що позиція російської сторони щодо запрошення Зеленського до Москви не змінилася, речник Путіна сказав: "Нічого не змінилося".

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Мирні зусилля інших країн

Як додали у Кремлі, Росія вітає зусилля будь-якої країни, яка здатна внести свій внесок у врегулювання війни, але Київ, мовляв, ще не готовий прислухатися до посередників.

Пєсков зазначив, що, зокрема, Туреччина завжди висловлювала свою готовність сприяти мирному процесу.

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