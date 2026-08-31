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Новини Переговори з Путіним Зустріч Зеленського та Путіна
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Росія досі чекає Зеленського у Москві для прямих переговорів з Путіним, - Пєсков

Пєсков про мирні перемовини

У Москві, як і раніше, чекають на президента України Володимира Зеленського для прямих переговорів із російським диктатором Путіним.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, його цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч у Москві

"Президент Путін говорив про те, що, якщо Зеленський хоче переговорів, він може приїхати до Москви. Але, якщо говорити про саміт, він необхідний лише для того, щоб остаточно узгодити якісь домовленості, а самі домовленості, звичайно, потрібно готувати під час дуже складних переговорів", — сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що позиція російської сторони щодо запрошення Зеленського до Москви не змінилася, речник Путіна сказав: "Нічого не змінилося".

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Мирні зусилля інших країн

Як додали у Кремлі, Росія вітає зусилля будь-якої країни, яка здатна внести свій внесок у врегулювання війни, але Київ, мовляв, ще не готовий прислухатися до посередників.

Пєсков зазначив, що, зокрема, Туреччина завжди висловлювала свою готовність сприяти мирному процесу.

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Що передувало

  • Напередодні видання Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що очільник ЦРУ Джон Реткліфф під час нерозголошуваного візиту до Москви висунув ініціативу щодо проведення саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Головне завдання потенційних перемовин — пошук шляхів для припинення війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (26830) Пєсков Дмитро (1804) путін володимир (13569) росія (47540)
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А треба "сайтість пасірідіні". Наприклад у Куп'янську. Ви його ж уже взяли не один раз, правда?
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31.08.2026 17:58 Відповісти
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31.08.2026 17:59 Відповісти

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