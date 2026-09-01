РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14890 посетителей онлайн
Новости Режим Путина
1 495 5

Путин в четвертый раз с начала войны расширил штат центрального аппарата ФСО

Путин вновь увеличил численность своей охраны

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной численности центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) России. Это уже четвертое увеличение штата службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно указу Путина, предельную численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличили с 785 до 812 человек.

Предыдущее увеличение штата было утверждено 1 января 2025 года.

До этого Путин увеличил численность центрального аппарата ФСО 1 января 2024 года — до 775 сотрудников. В конце 2022 года штат увеличили до 760 человек.

Таким образом, с конца 2022 года предельная численность центрального аппарата ФСО выросла на 52 сотрудника.

Чем занимается ФСО России

Федеральная служба охраны РФ — закрытая силовая структура, отвечающая за безопасность первых лиц государства. В частности, она охраняет президента и премьер-министра России, председателей палат парламента, руководителей высших судов и генерального прокурора.

В структуру ФСО входит подразделение личной охраны Путина, которое сопровождает его во время поездок и обеспечивает безопасность президентских резиденций.

Кроме того, служба занимается организацией специальной связи и мониторингом общественного мнения.

До начала полномасштабной войны против Украины центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль усиливает охрану Путина из-за страха переворота, - CNN

Автор: 

путин владимир (21843) россия (89377)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 