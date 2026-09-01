Путин в четвертый раз с начала войны расширил штат центрального аппарата ФСО

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной численности центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) России. Это уже четвертое увеличение штата службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

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Согласно указу Путина, предельную численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличили с 785 до 812 человек.

Предыдущее увеличение штата было утверждено 1 января 2025 года.

До этого Путин увеличил численность центрального аппарата ФСО 1 января 2024 года — до 775 сотрудников. В конце 2022 года штат увеличили до 760 человек.

Таким образом, с конца 2022 года предельная численность центрального аппарата ФСО выросла на 52 сотрудника.

Чем занимается ФСО России

Федеральная служба охраны РФ — закрытая силовая структура, отвечающая за безопасность первых лиц государства. В частности, она охраняет президента и премьер-министра России, председателей палат парламента, руководителей высших судов и генерального прокурора.

В структуру ФСО входит подразделение личной охраны Путина, которое сопровождает его во время поездок и обеспечивает безопасность президентских резиденций.

Кроме того, служба занимается организацией специальной связи и мониторингом общественного мнения.

До начала полномасштабной войны против Украины центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.

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