Путін учетверте від початку війни розширив штат центрального апарату ФСО

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення граничної чисельності центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО) Росії. Це вже четверте розширення штату служби від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

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Згідно з указом Путіна, граничну чисельність співробітників центрального апарату ФСО збільшили з 785 до 812 осіб.

Попереднє розширення штату затвердили 1 січня 2025 року.

До цього Путін збільшував чисельність центрального апарату ФСО 1 січня 2024 року — до 775 співробітників. Наприкінці 2022 року штат збільшили до 760 осіб.

Таким чином, від кінця 2022 року гранична чисельність центрального апарату ФСО зросла на 52 співробітники.

Чим займається ФСО Росії

Федеральна служба охорони РФ - закрита силова структура, яка відповідає за безпеку перших осіб держави. Зокрема, вона охороняє президента та прем’єр-міністра Росії, голів палат парламенту, керівників вищих судів і генерального прокурора.

До структури ФСО входить підрозділ особистої охорони Путіна, який супроводжує його під час поїздок та забезпечує безпеку президентських резиденцій.

Крім того, служба займається організацією спеціального зв’язку та моніторингом громадської думки.

До початку повномасштабної війни проти України центральний апарат ФСО не розширювали майже 13 років.

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