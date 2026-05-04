Кремль посилює охорону Путіна через страх перевороту, - CNN

Кремль вводить тотальний контроль, нові перевірки та обмеження для оточення російського диктатора Володимира Путіна через побоювання внутрішнього перевороту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на звіт європейської розвідки.

Зокрема, у будинках осіб, наближених до Путіна, встановлюють системи спостереження, а персоналу – від кухарів до фотографів – заборонили користуватися громадським транспортом. Усі відвідувачі проходять подвійні перевірки, а співробітники поруч із диктатором можуть користуватися лише телефонами без доступу до інтернету.

Такі заходи посилили після ліквідації високопоставленого генерала наприкінці 2025 року, що загострило напруження серед силових структур РФ.

Менше поїздок і більше ізоляції

Путін суттєво обмежив свої пересування, відмовившись від регулярних візитів до традиційних резиденцій у Московській області та на Валдаї. Також цього року він практично не відвідував військові об’єкти, а Кремль дедалі частіше використовує заздалегідь записані відеозвернення замість публічних поїздок.

За даними джерел, російський лідер значну частину часу проводить у модернізованих захищених об’єктах, зокрема в бункерах на території Краснодарського краю.

Згідно зі звітом, із березня 2026 року Кремль серйозно посилив занепокоєння через ризики внутрішньої змови або спроби державного перевороту. Особливу тривогу викликає можливість замаху із застосуванням дронів, зокрема з боку представників російських еліт.

Окремо згадується Сергій Шойгу, якого пов’язують із потенційними ризиками для стабільності влади через його значний вплив у військовому середовищі, хоча конкретних доказів цих припущень не наводиться.

Війна, втрати та внутрішня напруга

На тлі затяжної війни проти України Росія продовжує зазнавати серйозних втрат - за західними оцінками, щомісяця йдеться про десятки тисяч убитих і поранених. Економічний тиск, перебої у функціонуванні інфраструктури великих міст і зростаюче невдоволення серед еліт посилюють внутрішню нестабільність.

Кремль також не забув про події 2023 року, коли Євген Пригожин організував повстання із походом на Москву, що стало одним із найсерйозніших викликів владі Путіна.

У звіті також згадуються конфлікти між силовими структурами. Після вбивства генерал-лейтенанта наприкінці 2025 року начальник Генштабу Валерій Герасимов різко розкритикував главу ФСБ Олександра Бортнікова за провали у сфері безпеки.

У відповідь Путін розширив повноваження Федеральної служби охорони, доручивши їй додатковий захист ще десяти високопоставлених військових командирів.

Безпека понад усе

Посилення заходів безпеки також вплинуло на проведення параду 9 травня в Москві. За словами Дмитра Пєскова, цього року захід пройде без демонстрації важкої техніки через ризики ударів і загрози безпеці.

Федеральна служба охорони, яка відповідає за безпеку президента РФ, після пандемії ще більше посилила ізоляцію Путіна: суворий контроль контактів, захищені приміщення, бункери, броньований транспорт і спеціалізоване обладнання, включно із засобами захисту від FPV-дронів, стали ключовими елементами його особистої безпеки.