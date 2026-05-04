4 861 41

Кремль усиливает охрану Путина из-за страха переворота, - CNN

Заговор, дроны и страх переворота: охрану Путина резко усилили

Кремль вводит тотальный контроль, новые проверки и ограничения для окружения российского диктатора Владимира Путина из-за опасений внутреннего переворота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на отчет европейской разведки.

В частности, в домах лиц, приближенных к Путину, устанавливают системы наблюдения, а персоналу - от поваров до фотографов - запретили пользоваться общественным транспортом. Все посетители проходят двойные проверки, а сотрудники рядом с диктатором могут пользоваться только телефонами без доступа к интернету.

Такие меры усилили после ликвидации высокопоставленного генерала в конце 2025 года, что обострило напряжение среди силовых структур РФ.

Меньше поездок и больше изоляции

Путин существенно ограничил свои передвижения, отказавшись от регулярных визитов в традиционные резиденции в Московской области и на Валдае. Также в этом году он практически не посещал военные объекты, а Кремль все чаще использует заранее записанные видеообращения вместо публичных поездок.

По данным источников, российский лидер значительную часть времени проводит в модернизированных защищенных объектах, в частности в бункерах на территории Краснодарского края.

Согласно отчету, с марта 2026 года Кремль серьезно усилил обеспокоенность рисками внутреннего заговора или попытки государственного переворота. Особую тревогу вызывает возможность покушения с применением дронов, в частности со стороны представителей российских элит.

Отдельно упоминается Сергей Шойгу, которого связывают с потенциальными рисками для стабильности власти из-за его значительного влияния в военной среде, хотя конкретных доказательств этих предположений не приводится.

Война, потери и внутренняя напряженность

На фоне затяжной войны против Украины Россия продолжает нести серьезные потери - по западным оценкам, ежемесячно речь идет о десятках тысяч убитых и раненых. Экономическое давление, перебои в функционировании инфраструктуры крупных городов и растущее недовольство среди элит усугубляют внутреннюю нестабильность.

Кремль также не забыл о событиях 2023 года, когда Евгений Пригожин организовал восстание с походом на Москву, что стало одним из самых серьезных вызовов власти Путина.

В отчете также упоминаются конфликты между силовыми структурами. После убийства генерал-лейтенанта в конце 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов резко раскритиковал главу ФСБ Александра Бортникова за провалы в сфере безопасности.

В ответ Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, поручив ей дополнительную охрану еще десяти высокопоставленных военных командиров.

Безопасность превыше всего

Усиление мер безопасности также повлияло на проведение парада 9 мая в Москве. По словам Дмитрия Пескова, в этом году мероприятие пройдет без демонстрации тяжелой техники из-за рисков ударов и угроз безопасности.

Федеральная служба охраны, отвечающая за безопасность президента РФ, после пандемии еще больше усилила изоляцию Путина: строгий контроль контактов, защищенные помещения, бункеры, бронированный транспорт и специализированное оборудование, включая средства защиты от FPV-дронов, стали ключевыми элементами его личной безопасности.

Топ комментарии
Гітлер, після замаху у "Вольфшанце", також у бункері сховався... Не допомогло... І тут - не допоможе... Бо його "еліта" вже зрозуміла, що Росія "пашла пад аткос"... Тому включать "Лебединае озеро", витягнуть труп з "морозилки", оголосять Путіна "померлим", звинуватять його у "разжигании вайны", і спробують помириться - як Хрущов, у 60-х, чи Горбачов - у 90-х...
04.05.2026 09:43 Ответить
Як же цей глист боїться здохнути. Суду Богжого боїться, чи втратити криваві триліони?
04.05.2026 09:47 Ответить
04.05.2026 09:44 Ответить
04.05.2026 09:38 Ответить
Це якась нісенітниця, як можуть жаби у болоті щось квакати проти. Скоріше це не переворот, а перерозподіл, після того як ху....ло здохне.
04.05.2026 09:39 Ответить
Кацапощелепним розповідь буде важко зрозуміти...
04.05.2026 10:52 Ответить
Питання одне - хто такий ефімерний "КРЕМЛЬ"?
Ніякого "кремля" не існує - є ліліпутін та його контора фсб та його кооператів озеро.
04.05.2026 11:09 Ответить
Рєвалюционна настроєнниє матроси крєйсєра масква гатови взять власть в сваі рукі!
04.05.2026 09:40 Ответить
04.05.2026 09:42 Ответить
не, там запросы на суровый патриотизм, Гиркина в президенты двинут)
04.05.2026 10:13 Ответить
Для "сурового патріатизьму" потрібна "база"... Людська... Чи багато чого добився "Гіркін зразка 1917 року" - генерал Корнілов?
04.05.2026 10:17 Ответить
такому дай ресурс - горы свернёт
04.05.2026 10:25 Ответить
Так в тому-то й справа, що "ресурс" - "тю-тю"... Дурні, потроху , закінчуються...
04.05.2026 10:26 Ответить
Поки бачу тільки чергу з ботів-3,14здунів кацапських,щоб тут залишити свої смердячі висери.
04.05.2026 10:56 Ответить
Ярик - Вы таки умны..в этом Ваша проблема
04.05.2026 13:24 Ответить
Тут ти "трішки не правий"... Проблема не моя... Проблема у таких, як ти, і тобі подібні, у спілкуванні з такими, як я... Про це ще Жванєцький говорив...

В 1976, професор історії економіки університету Каліфорнії у Берклі опублікував есе, що описувало фундаментальні закони сили, яку він сприймав, як найбільшу загрозу для існування людства:
Дурість.

"Дурні люди, - пояснює Карло М. Ціпольля (http://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ Carlo M. Cipollahttp://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ ), мають кілька ідентифікуючих рис: їх в надлишку, вони нераціональні, і вони спричинюють проблеми для інших без видимої вигоди для себе, цим самим знижуючи загальний добробут суспільства. Немає жодного захисту від дурості", - стверджував народжений в Італії професор, який помер в 2000 р. Єдине, як суспільство може уникнути бути роздушене під тягарем своїх ідіотів, це якщо не дурні працюють ще важче, щоб компенсувати втрати, завдані своїми дурними братами.

Давайте розглянемо п'ять базових законів людської дурості Ціпольлі:

Закон 1: Завжди і неминуче кожен недооцінює кількість дурних індивідуумів в обігу.

Не має значення скільки ідіотів ви підозрюєте у своєму оточенні, пише Ціпольля, ви незмінно применшуєте загальну кількість. Ця проблема поглиблюється упередженим припущенням, що певні люди є інтелігентні, що базується на таких поверхневих факторах як їхня робота, рівень освіти чи інші риси, які ми віримо, виключають дурість. Вони не виключають. Що переносить нас до:

Закон 2: Ймовірність того, що певна особа є дурна не залежить від інших характеристик цієї особи.

Ціпольля постулює, що дурість є змінною, що залишається сталою по населенню. Кожна категорія, яку тільки можна собі уявити, - стать, раса, національність, рівень освіти, дохід - посідає фіксований відсоток дурних людей. Існують дурні професори коледжів. Існують дурні люди в Давосі і в Генеральній Асамблеї об'єднаних націй. Існують дурні люди в кожній нації на землі. Наскільки численні є дурні люди посеред нас? Не можливо сказати. І будь-яке вгадування в будь-якому разі буде суперечити першому законові.

Закон 3: Дурна людина - це людина, що спричинює втрати для інших людей або групи осіб, в той час не отримуючи жодної вигоди для себе і навіть, можливо, зазнаючи збитків.

Ціпольля назвав це Золотим законом дурості. Дурна особа, згідно економіста, є кимось, хто спричинює проблеми для інших без жодної вигоди для себе.

Вуйко, що не може стриматися постити фейкові новини на Фейсбуці? Дурний. Представник сервісу споживачів, який тримає вас на телефоні годину, двічі кладе слухавку, і якось все ж умудряється знищити ваш профіль? Дурний.

Цей закон також представляє два інші фенотипи, які Ціпольля каже, що співіснують попри дурість. Перший це інтелігентна особа, чиї дії приносять вигоду і для неї самої і для інших. Також є бандит, що приносить користь собі за рахунок інших. І нарешті є безпорадна особа, чиї дії збагачують інших за рахунок неї самої. Ціпольля уявив собі чотири типи згідно графа внизу:



Дурість на графіку. (Vincedevries)

Не дурні мають недоліки і є не послідовною групою. Часом ми діємо розумно, а часом ми егоїстичні бандити, часом ми безпорадні і інші користуються цим, а часом ми трошки і такі і такі. Дурні, в порівнянні, є зразком несуперечливості, що діють у всі часи з непохитним ідіотизмом.

Однак, послідовна дурість є єдиною послідовною рисою дурних. Це те, що робить дурних людей такими небезпечними. Ціпольля пояснює:

"По суті, дурні люди небезпечні і руйнівні тому, що для розумних людей є важко уявити і зрозуміти необґрунтовану поведінку. Розумна людина може зрозуміти логіку бандита. Дії бандита слідують моделі раціональності: злої раціональності, якщо вам так подобається, але все ж раціональності. Бандит хоче плюс на свій рахунок. Але оскільки він не досить розумний, щоб розробити способи отримати плюс так, щоб надати і вам плюс, він буде виробляти свій плюс, викликаючи мінус, що з'явиться на вашому рахунку. Все це погано, але це раціонально, і якщо ви раціональні, то зможете передбачити це. Можна передбачити дії бандита, його злі маневри і потворні наміри і часто можна збудувати собі захист.

З дурною людиною все це абсолютно неможливо, як пояснено в третьому основному законі. Дурне створіння буде переслідувати вас без причини, без будь-якої користі, без будь-якого плану або схеми, і в найнеймовірніший час і місці. У вас немає раціонального способу визначити якщо, і коли, і як, і чому дурна істота заатакує. Зіткнувшись з дурним індивідуумом - ви повністю в його владі."

Все це веде нас до:

Закон 4: Не дурні люди завжди недооцінюють руйнівну силу дурних індивідуумів. Зокрема, не дурні люди постійно забувають, що у всі часи і у всіх місцях і за будь-яких обставин мати справу і/або бути пов'язаними з дурними людьми завжди обертається дуже дорогими помилками.

Ми недооцінюємо дурних, і ми робимо це на свій страх і ризик. Це веде нас до п'ятого і останнього закону:

Закон 5: Дурна особа - найнебезпечніший тип особи.

І його наслідок:

Дурна особа більш небезпечна, ніж бандит.

Ми не можемо нічого зробити з дурними. Різниця між суспільствами, що розпадаються під вагою своїх дурних громадян і тими, що витривають є результатом дій не дурних. Ті, хто прогресує, незважаючи на своїх дурнів, володіють високою часткою людей, що діють розумно, тих, хто зрівноважує збитки завдані дурними, приносячи прибуток для себе і своїх товаришів.

Занепадаючі суспільства мають такий самий відсоток дурних людей як і успішні. Але вони також мають високий відсоток безпорадних людей і, Ціпольля пише, «тривожне поширення бандитів з підтекстом дурниці.»

«Така зміна складу не-дурного населення неминуче посилює руйнівну силу [дурної] фракції і робить занепад певністю," підсумовує Ціпольля. «І країна йде в пекло.»
04.05.2026 13:32 Ответить
Ярцю - я аж прикурив)) знімаю капелюха!
04.05.2026 15:04 Ответить
Та хоч штани... Мені якось "паралельно"...
04.05.2026 15:05 Ответить
Ярцю, знаешь в чём твоя проблема? Полное отсутствие чувства юмора. На удивление.))
04.05.2026 16:05 Ответить
Може буть... Це, просто - вплив професіоналізму. Такою ж проблемою є і надлишок "йумору" - у тебе. Продовження хочеш? "Сміх без причини - ознака дурачини...".
04.05.2026 16:16 Ответить
Ярцю,а где ты видел,чтоб я смеялся? Ты путаешь разные вещи.
04.05.2026 17:52 Ответить
А! Ну, тим більше - я чую дурне гиготіння...
04.05.2026 18:55 Ответить
Ярцю - ты скушен.бабы тебя хоть любили в молодости?
04.05.2026 19:24 Ответить
...................................
04.05.2026 19:24 Ответить
Неа.не любили 🥲
04.05.2026 19:26 Ответить
Кстати.Ярцю, а как ты оцениваешь как историческую личность, одного талантливого австрийского художника, с модной стильной чёлочкой? Любимца всех женщин третьего Райха? Интересно знать мнение умного человека?
04.05.2026 18:14 Ответить
Ноги є? Іди... І не просто "іди"... А "швидко-швидко"... Бо ти сюди прийшов не для обговорення теми, а спровокувать когось на "срач"... А я не маю бажання в цьому приймать участь...
04.05.2026 18:42 Ответить
Ярцю - да ты труслив(.
04.05.2026 19:22 Ответить
..................................
04.05.2026 19:23 Ответить
04.05.2026 09:44 Ответить
Боже йому все чужде,а триліони милі,але треба суд людський або казнь.
04.05.2026 09:54 Ответить
То просто пояснюється. Якщо бути спостережливим то можна побачити як старі люди враз починають бігати до церкви й інтенсивно молитись. Чому ? А тому що вони "жопою" відчувають що скоро прийдеться відповідати за всі гадості які вони робили протягом життя. А відповідати всі бояться. Тому вони так хочуть відтягнути час відповіді, бояться померти. Хто більше в житті нагадив, той більше боїться смерті.
04.05.2026 11:47 Ответить
Прикопайте вже це чучело щоб не смерділо
04.05.2026 09:55 Ответить
Сциться бункерний щур, і вже сереться
04.05.2026 10:22 Ответить
Хтось із охорони Путіна і замочить! В історії часто так бувало! Час Путіна прийшов...
04.05.2026 10:39 Ответить
Знову для гупіків розповідають казку про "дворцовий переворот".Ну для CNN це не вперший раз.Головне щоб звернули увагу і клікабельність.Звідки там віьмуться сили,як що все було зачищене ще в 2000х.А ті що залишились або куплені,або запугані.
04.05.2026 10:58 Ответить
Так і планіровалі. Всьо ідєт в строгом соотвєтствіі заранєє утвєрждєнного плана , а порой - і с опєрєженієм .

1531 дєнь: в етот дєнь - помєнять всєх фотографов і посудомоєк
04.05.2026 11:01 Ответить
Шоб не сдрыснул крысеныш - ботокс стравит и его хрен кто узнает в бегах
04.05.2026 11:38 Ответить
Пізно путлер УЖЕ труп питання виирішене Україною
04.05.2026 13:05 Ответить
 
 