Москва заговорила про можливу зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна
Майбутній саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї може зібрати за одним столом російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голову КНР Сі Цзіньпіна. У Москві вже обговорюють можливість проведення такої зустрічі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві помічника Путіна Юрія Ушакова.
У Москві обговорюють зустріч трьох лідерів
За словами Ушакова, можливість переговорів за участі Росії, США та Китаю обговорювали Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі на саміті Шанхайської організації співпраці у Бішкеку.
Сторони розглядали не лише проведення тристороннього саміту, а й можливість окремих двосторонніх зустрічей.
"Сі Цзіньпін як господар зазначив, що, судячи з усього, приїде Трамп і, очевидно, приїде Путін, теж як запрошений. І якщо все вийде, як було сказано, то можна буде організувати і зустріч утрьох або принаймні з кожним обов'язково зустрітися", - розповів Ушаков.
Водночас остаточної домовленості щодо спільної зустрічі наразі немає. У Кремлі лише допускають такий сценарій.
Коли відбудеться саміт АТЕС у Китаї
Саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запланований на 18-19 листопада.
Захід відбудеться у китайському Шеньчжені.
Напередодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія досі чекає Зеленського у Москві для прямих переговорів з Путіним.
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