Москва заговорила про можливу зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Майбутній саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї може зібрати за одним столом російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голову КНР Сі Цзіньпіна. У Москві вже обговорюють можливість проведення такої зустрічі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві помічника Путіна Юрія Ушакова.

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У Москві обговорюють зустріч трьох лідерів

За словами Ушакова, можливість переговорів за участі Росії, США та Китаю обговорювали Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі на саміті Шанхайської організації співпраці у Бішкеку.

Сторони розглядали не лише проведення тристороннього саміту, а й можливість окремих двосторонніх зустрічей.

"Сі Цзіньпін як господар зазначив, що, судячи з усього, приїде Трамп і, очевидно, приїде Путін, теж як запрошений. І якщо все вийде, як було сказано, то можна буде організувати і зустріч утрьох або принаймні з кожним обов'язково зустрітися", - розповів Ушаков.

Водночас остаточної домовленості щодо спільної зустрічі наразі немає. У Кремлі лише допускають такий сценарій.

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Коли відбудеться саміт АТЕС у Китаї

Саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запланований на 18-19 листопада.

Захід відбудеться у китайському Шеньчжені.

Напередодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія досі чекає Зеленського у Москві для прямих переговорів з Путіним.

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