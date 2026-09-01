Россия выдвинула Украине новый ультиматум по поводу завершения войны

Россия заявила о готовности продолжать войну против Украины военным путем, если Киев не согласится на выдвинутые Москвой условия так называемого мирного урегулирования. Среди требований Кремля — признание того, что российская сторона называет "реалиями на местах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

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Небензя заявил о продолжении войны

По словам российского представителя, Москва не видит возможности завершить войну дипломатическим путем без согласия Киева на ее требования.

"Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет", — сказал Небензя.

Он также обвинил Киев в том, что украинские власти якобы игнорируют выбор миллионов людей и не соглашаются устранять "первопричины кризиса".

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Москва заявила о прекращении контактов с Западом

Небензя также заявил, что контакты между Россией и западными государствами по поводу войны против Украины практически прекратились.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным остается в силе.

Сам Путин заявлял, что Россия якобы движется по пути завершения войны. Так он ответил премьер-министру Индии Нарендре Моди, который во время встречи призвал решать российско-украинскую войну мирными средствами.