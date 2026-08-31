Путин заявил Моди, что Россия "движется по пути урегулирования конфликта в Украине"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы стремится к завершению войны против Украины.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв Моди

На встрече премьер Индии призвал Путина прекратить "бесконечную войну" против Украины, поскольку конфликт "отбрасывает человечество назад".

"Каждый шаг к миру дарит человечеству настоящую надежду. Мы должны перейти от бесконечной войны к её окончанию, к прекращению боевых действий. И мы должны двигаться именно в этом направлении. Это имеет решающее значение для всего человечества. Этого требует весь мир. И это, в частности, послание Индии: Индия — страна Ганди, страна Будды — вот наше послание", — сказал индийский премьер.

Моди отметил, что Индия "поддерживает все мирные усилия в этом регионе" и будет продолжать это делать.

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Ответ Путина

Путин на это ответил, что РФ якобы "движется в направлении завершения украинского конфликта":

"Большое спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы именно по этому пути и движемся".

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