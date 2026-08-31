РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12952 посетителя онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Прекращение огня между Украиной и РФ
1 435 20

Путин заявил Моди, что Россия "движется по пути урегулирования конфликта в Украине"

Нарендра Моди и Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы стремится к завершению войны против Украины.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв Моди

На встрече премьер Индии призвал Путина прекратить "бесконечную войну" против Украины, поскольку конфликт "отбрасывает человечество назад". 

"Каждый шаг к миру дарит человечеству настоящую надежду. Мы должны перейти от бесконечной войны к её окончанию, к прекращению боевых действий. И мы должны двигаться именно в этом направлении. Это имеет решающее значение для всего человечества. Этого требует весь мир. И это, в частности, послание Индии: Индия — страна Ганди, страна Будды — вот наше послание", — сказал индийский премьер.

Моди отметил, что Индия "поддерживает все мирные усилия в этом регионе" и будет продолжать это делать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить, — Зеленский после разговора с Виткоффом и Кушнером

Ответ Путина

Путин на это ответил, что РФ якобы "движется в направлении завершения украинского конфликта":

"Большое спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы именно по этому пути и движемся".

Читайте также: "Меня повесят": Путин считает завершение войны без оккупации Донбасса угрозой своей жизни, — The Economist

  • Отметим, что саммит ШОС в столице Кыргызстана продлится с 31 августа по 1 сентября. На нем Путин также встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

  • До этого Нарендра Моди призвал все страны мира сделать все возможное, чтобы "остановить кровопролитие в Украине".

    Последняя личная встреча Путина и Моди состоялась в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда российский президент прибыл с государственным визитом.

Автор: 

путин владимир (21843) Нарендра Моди (67) война в Украине (9058)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Два лицемірні під@ри збрехали дуетом. Один лише про бабло думає, другий - "просто ********, щоб ви знали (С)".
показать весь комментарий
31.08.2026 22:46 Ответить
+2
Він більше Муді ніж Моді.
показать весь комментарий
31.08.2026 22:41 Ответить
+1
Це як гвалтівник рухається шляхом до .... Але він імпотент, і рухатись йому не можна, серце може не витримати. Отака моді, малята.
показать весь комментарий
31.08.2026 22:33 Ответить

Загрузка...

 
 