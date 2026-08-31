Путин заявил Моди, что Россия "движется по пути урегулирования конфликта в Украине"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы стремится к завершению войны против Украины.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Призыв Моди
На встрече премьер Индии призвал Путина прекратить "бесконечную войну" против Украины, поскольку конфликт "отбрасывает человечество назад".
"Каждый шаг к миру дарит человечеству настоящую надежду. Мы должны перейти от бесконечной войны к её окончанию, к прекращению боевых действий. И мы должны двигаться именно в этом направлении. Это имеет решающее значение для всего человечества. Этого требует весь мир. И это, в частности, послание Индии: Индия — страна Ганди, страна Будды — вот наше послание", — сказал индийский премьер.
Моди отметил, что Индия "поддерживает все мирные усилия в этом регионе" и будет продолжать это делать.
Ответ Путина
Путин на это ответил, что РФ якобы "движется в направлении завершения украинского конфликта":
"Большое спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы именно по этому пути и движемся".
- Отметим, что саммит ШОС в столице Кыргызстана продлится с 31 августа по 1 сентября. На нем Путин также встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.
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До этого Нарендра Моди призвал все страны мира сделать все возможное, чтобы "остановить кровопролитие в Украине".
Последняя личная встреча Путина и Моди состоялась в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда российский президент прибыл с государственным визитом.
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