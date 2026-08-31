"Меня повесят": Путин считает завершение войны без оккупации Донбасса угрозой своей жизни, - The Economist

Российский диктатор Владимир Путин, оказавшись в более сложной ситуации из-за затянувшейся войны и внутренних проблем России, может прибегнуть к новой эскалации, чтобы не демонстрировать слабость и сохранить свою власть.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ложные представления Путина

29 августа во время встречи в московском университете со студентами и преподавателями Путин заявил, что косатки питаются белыми медведями.

"Такова пищевая цепочка. Детям нужно это объяснять, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию", — сказал диктатор.

Читайте также: Россия будет усиливать баллистические удары по Украине из-за провала мирных переговоров, - Bloomberg

Журналисты отмечают, что это утверждение было выдумкой: не известно ни одного случая, когда косатка съела белого медведя.

"Тем не менее оно дает определенное представление о хищническом мировоззрении Путина. В последнее время страны НАТО все больше обеспокоены тем, в каком направлении могут двигаться его мысли. Российская армия уже несколько лет фактически находится в тупике, ежемесячно теряя десятки тысяч военных убитыми или тяжело ранеными. Война превратилась в разрушительное состязание с использованием дронов и ракет, которое, нанося сокрушительный ущерб Украине, одновременно причиняет ощутимые потери и самой России.

Однако Путин не демонстрирует никаких признаков готовности отступить. Опасения заключаются в том, что он может попытаться выйти из того, что россияне называют тупиком, так же, как делал в прошлом: найти новый способ эскалации конфликта", — говорится в материале.

Читайте также: После встречи с Ретклиффом: Путин подписал три закрытых указа

Путин хочет эскалации

Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что после нескольких недель раздумий в течение лета российский диктатор, похоже, решил пойти на эскалацию.

"Более того, давний соратник Путина говорит, что тот, вероятно, воспринял визит Ретклиффа как признак американской слабости. По словам источника, именно так президент истолковал визит в Москву в ноябре 2021 года Билла Бернса, директора ЦРУ при президентстве Джо Байдена, который прибыл, чтобы предупредить его о последствиях вторжения в Украину. Через три месяца Путин все равно отдал приказ о вторжении", — напомнили авторы.

The Economist пишет, что ключевой целью Путина всегда было сохранение собственной власти и, в конечном счёте, собственной жизни.

Одним из источников беспокойства Кремля является исчезновение молчаливого согласия общества на войну. Мощные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям интернет-торговли, а также ограничения доступа к интернету, введенные силовыми структурами, разрушили видимость нормальной жизни.

"Доверие граждан к телевизионной пропаганде падает, а молодежь публикует в социальных сетях призывы прекратить войну. Рейтинг одобрения Путина снижается", — говорится в материале.

Читайте: Путин уже обещал ЦРУ не нападать на Украину. Нужно быстрее готовиться к обороне от РФ, - Сикорский

В то же время, пишет The Economist, настроения среди элит еще мрачнее.

"Самая большая проблема, по словам одного из инсайдеров, заключается не столько в экономике или отсутствии военных успехов, сколько во времени, которое отняла война: независимо от ее результата, почти пять потерянных лет — это провал. Среди элит все больше распространяется ощущение, что король голый, говорит другой представитель элиты. Ни одна из экономических или политических проблем России сама по себе не является фатальной для Путина: у него достаточно экономических ресурсов и репрессивного аппарата, чтобы продолжать. Но восприятие имеет значение", — отмечает издание.

Слабость Путина

"Путин может формулировать свои цели на языке геополитики, но на самом деле им руководит криминальная логика его режима: никогда не демонстрировать слабость. Российская система отличается высоким уровнем терпимости к насилию, но не прощает провалов. Вероятно, он считает, что завершение войны без достижения даже минимальной цели — захвата всего украинского Донбасса — поставит его жизнь под физическую угрозу", — отмечают авторы.

"Они меня повесят", — сказал Путин в какой-то момент войны нескольким своим приближенным, сообщил источник The Economist.

Читайте также: Глава ЦРУ Ретклифф предлагает провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios

В то же время продолжение войны в ее нынешнем виде также не является решением.

"Сценарии, развивающиеся по инерции, невыгодны Кремлю", — говорит один из представителей российской элиты: они лишь поглощают экономические ресурсы и растрачивают политический капитал.

"Все это может сделать эскалацию привлекательным вариантом. Однако непонятно, в чем именно она будет заключаться. Россия, вероятно, усилит гибридную войну и диверсии против союзников Украины, а также будет атаковать маршруты поставок из Европы в Украину. Западные разведывательные службы опасаются, что Россия может взять на прицел европейские заводы, производящие военную продукцию для нужд украинской армии. Однако они считают, что Путин не стремится к прямому военному столкновению с НАТО.

Путин также может усилить репрессии против предполагаемых "внутренних врагов" — не потому, что они представляют угрозу его власти, а потому, что ему необходимо демонстрировать силу. Ничто из этого не решит проблем России. Это лишь, скорее всего, усугубит страдания населения и будет способствовать нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами", — подытожили в материале.

Читайте: Встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей", - Песков