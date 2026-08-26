Россия будет усиливать баллистические удары по Украине из-за провала мирных переговоров, — Bloomberg

Россия готовится к усилению баллистических атак на Украину, в частности на Киев, поскольку переговоры о заключении мирного соглашения зашли в тупик.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Планы Кремля

По данным источников издания, Москва рассматривает усиление ударов баллистическими ракетами, в частности по центру Киева и объектам инфраструктуры других городов Украины, как ответ на недавние атаки на склады Wildberries и Ozon.

Переговорные форматы, по их словам, фактически потерпели крах, и стороны конфликта вернулись к исходной точке. Российский диктатор Путин не прекратит войну под экономическим давлением санкций и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим сетям, утверждают собеседники.

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Москва все чаще рассматривает украинские удары как атаки со стороны стран НАТО, поскольку члены Альянса поставляют Киеву оружие и разведывательные данные. По словам источников, текущая фаза боевых действий еще не является пиком военной эскалации.

Провал дипломатических усилий

Американские усилия по прекращению войны пока не принесли прорывных результатов, а переговоры приостановились на фоне того, что президент Дональд Трамп сосредоточился на конфликте с Ираном.

По данным издания, Кремль также отказался от расчета на договоренности, которых, по его мнению, Путин и Трамп якобы достигли на саммите на Аляске в августе прошлого года — они предусматривали давление США на Украину с целью уступки Донецкой области. Киев последовательно отвергал требование Путина передать РФ Донбасс.

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Директор ЦРУ Джон Ретклифф во вторник совершил редкий визит в Москву для переговоров с российскими коллегами, хотя цель встречи остается неизвестной. Спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были посетить Москву впервые за восемь месяцев, а также впервые побывать в Киеве, однако даты ни одной из поездок пока не определены.

В отсутствие дипломатического прогресса Москва не видит особых альтернатив дальнейшей эскалации для достижения своих военных целей, говорят четыре источника, близкие к Кремлю. Хотя Россия надеется, что Кушнер и Уиткофф привезут новые предложения, ожидания прорыва очень низкие.

По словам двух собеседников, Кремль считает, что уже пошел на уступки во время войны, и каждая из них ослабляла позицию России — саммит на Аляске там воспринимают как очередной компромисс, закончившийся неудачей.

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Взаимные удары по инфраструктуре и ядерная риторика

Россия и Украина в последние месяцы усилили воздушные атаки друг против друга. Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы, вызывая дефицит топлива в России, а также склады логистических гигантов Wildberries и Ozon, нанося миллиардные убытки. Российские ракетные удары по Украине, в свою очередь, обнажили хронический дефицит перехватчиков ПВО, что делает Киев уязвимым для атак на энергетическую и отопительную инфраструктуру.

По словам источников, близких к Кремлю, все больше российских чиновников приходят к выводу, что Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия как к последнему средству в Украине. Число "ястребиных" разговоров в Москве на эту тему в последнее время возросло — поскольку для Путина единственным вариантом, худшим, чем продолжение войны, было бы ее проиграть.

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