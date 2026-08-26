Работа с США продолжается. Делаем все, чтобы приблизить мир, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США поддерживают связь и делают всё возможное для скорейшего установления мира.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сейчас продолжается наша работа с американской стороной. Мы поддерживаем с ними тесную связь. Делаем все, чтобы приблизить мир, и я благодарю всех, кто помогает, каждого, кто помогает нам ограничивать возможности России затягивать эту войну. Нужен мир. Мы работаем над тем, чтобы были предприняты эффективные шаги в поддержку", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит главы ЦРУ в Москву: Песков говорит, что это были "контакты между спецслужбами"

Что этому предшествовало?

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Смотрите: НПЗ, аэродромы, ракетное подразделение и логистика: Силы обороны за сутки поразили 16 объектов в РФ, - Зеленский. ВИДЕО