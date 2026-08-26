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Робота зі США триває. Робимо все, щоб наблизити мир, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та США перебувають на зв'язку та роблять все, щоб наблизити мир.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними – детально. Робимо все, щоб наблизити мир, і я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку", - сказав президент.
Що передувало?
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
Топ коментарі
+5 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар26.08.2026 15:57 Відповісти Посилання
+4 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар26.08.2026 16:01 Відповісти Посилання
+3 Дмитро Бичовий
показати весь коментар26.08.2026 16:11 Відповісти Посилання
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