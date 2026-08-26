Робота зі США триває. Робимо все, щоб наблизити мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та США перебувають на зв'язку та роблять все, щоб наблизити мир.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними – детально. Робимо все, щоб наблизити мир, і я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку", - сказав президент.

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Що передувало?

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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