УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12172 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
744 15

Робота зі США триває. Робимо все, щоб наблизити мир, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про мирний процес: Робота зі США триває

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та США перебувають на зв'язку та роблять все, щоб наблизити мир.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними – детально. Робимо все, щоб наблизити мир, і я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит глави ЦРУ до Москви: Пєсков каже, що це були "контактами між спецслужбами"

Що передувало?

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Дивіться: НПЗ, аеродроми, ракетний підрозділ та логістика: Сили оборони за добу уразили 16 об’єктів у РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (26801) США (22504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Воровство в долларах считается работой с США?
показати весь коментар
26.08.2026 15:57 Відповісти
+4
Вооо розпатякався ... за Буданова якість порошку значно погіршилась, Єрмак краще слідкував за якістю !
показати весь коментар
26.08.2026 16:01 Відповісти
+3
Вся опешечка краде що не в себе і тікає до Ізраїлю, наближають вони
показати весь коментар
26.08.2026 16:11 Відповісти

Завантаження...

 
 