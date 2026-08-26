Новая мобилизация ударит по среднему классу РФ: в Великобритании прогнозируют угрозу для режима Путина

Предстоящая волна мобилизации в России может стать серьезной угрозой для стабильности кремлевского режима, ведь война впервые массово затронет российский "средний класс".

Об этом в колонке для The Telegraph заявил британский военный эксперт, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, сообщает Цензор.НЕТ.

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По оценке эксперта, до сих пор основную тяжесть войны в Украине несла более бедная часть населения: жители депрессивных регионов, представители национальных меньшинств, заключенные и наемники-контрактники. Однако отправка на фронт сотен тысяч мужчин из более обеспеченных семей коренным образом изменит восприятие войны внутри общества.

Полковник сравнивает потенциальную ситуацию с событиями 1980-х годов. Тогда массовое возвращение "цинковых гробов" вызвало волну возмущения среди населения, что стало одним из ключевых факторов дальнейшего распада СССР.

Пополнение армии за счет жителей крупных городов приведет к тому, что потери коснутся семей, которые до сих пор успешно игнорировали войну и сохраняли лояльность к власти.

Гибель представителей более влиятельных слоев общества может запустить неконтролируемые социальные и политические процессы внутри РФ.

Бреттон-Гордон подчеркивает, что именно попытка привлечь к боевым действиям более обеспеченные слои населения станет для Владимира Путина самым опасным испытанием с начала полномасштабного вторжения.

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