Нова мобілізація вдарить по середньому класу РФ: у Британії спрогнозували загрозу для режиму Путіна

Майбутня хвиля мобілізації в Росії здатна стати серйозною загрозою для стабільності кремлівського режиму, адже війна вперше масово торкнеться російського "середнього класу".

Про це у колонці для The Telegraph заявив британський військовий експерт, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За оцінкою експерта, досі основний тягар війни в Україні ніс бідніший прошарок населення: жителі депресивних регіонів, представники національних меншин, в'язні та найманці-контрактники. Однак відправка на фронт сотень тисяч чоловіків із більш забезпечених родин докорінно змінить сприйняття війни всередині суспільства.

Полковник порівнює потенційну ситуацію із подіями 1980-х років. Тоді масове повернення "цинкових гробів" спричинило хвилю обурення серед населення, що стало одним із ключових факторів подальшого розпаду СРСР.

Поповнення армії за рахунок мешканців великих міст призведе до того, що втрати торкнуться родин, які досі успішно ігнорували війну та зберігали лояльність до влади.

Загибель представників впливовіших верств суспільства може запустити неконтрольовані соціальні та політичні процеси всередині РФ.

Бреттон-Гордон підкреслює, що саме спроба залучити до бойових дій заможніші верстви населення стане для Володимира Путіна найнебезпечнішим випробуванням від початку повномасштабного вторгнення.

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