Після зустрічі з Реткліффом: Путін підписав три закриті укази

Російський диктатор Володимир Путін 25 серпня підписав три закриті укази, які не були оприлюднені на порталі правової інформації РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Moscow Times.

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За даними російського порталу правової інформації, цього дня Путін також підписав три відкриті укази під номерами 608, 609 та 610. Два з них стосувалися зміни російського посла в Іраку, ще один — складу комісій у справах людей з інвалідністю та ветеранів.

Водночас останній оприлюднений указ, підписаний Путіним 24 серпня, має номер 604. Це означає, що документи під номерами 605, 606 та 607 на порталі не з'явилися.

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Три укази залишилися закритими

Це сталося на тлі несподіваного та неанонсованого візиту до Москви директора ЦРУ США Джона Реткліффа. Його поїздка стала першим візитом керівника ЦРУ до Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Під час перебування в Москві Реткліфф зустрівся з Путіним. Заради цієї зустрічі російський диктатор скасував один із запланованих заходів, до якого, за словами кореспондента кремлівського пулу Алєксандра Юнашева, готувалися сотні людей.

Про зміст розмови Путіна та директора ЦРУ офіційно не повідомляли.

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Візит Реткліффа: що відомо про можливі теми переговорів

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Джон Реткліфф міг привезти Путіну попередження. Це могло бути пов'язано з даними американської розвідки про можливу нову хвилю мобілізації в Росії та ймовірну провокацію проти НАТО.

Водночас британське видання The iPaper пов'язує поїздку директора ЦРУ до Москви з можливим обміном ув'язненими.

У лютому за участі ЦРУ з російської в'язниці звільнили 63-річного американського вчителя Марка Фогеля. Раніше також були звільнені журналіст Еван Гершкович і колишній морський піхотинець Пол Вілан, яких у Росії засудили за звинуваченнями у шпигунстві.

Одночасно з Реткліффом до Москви прибув секретар Ватикану з міжнародних відносин Пол Річард Галлахер.

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