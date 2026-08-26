Книги, одяг та іграшки: Латвія розширює заборону на імпорт із РФ і Білорусі

Латвія з 1 вересня запровадить заборону на імпорт широкого переліку промислових товарів із Росії та Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Delfi.

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Заборона на товари з Росії та Білорусі: що зміниться з 1 вересня

Нові правила уряд Латвії ухвалив на засіданні 25 серпня. Раніше, наприкінці липня, Сейм країни підтримав рішення про заборону торгівлі з Росією та Білоруссю.

Постанова уряду визначила точну дату набрання обмеженнями чинності — 1 вересня цього року.

Під заборону потрапили книги, газети та інша поліграфічна продукція. Також обмеження стосуватимуться одягу, взуття, головних уборів та інших готових текстильних виробів. До переліку увійшли іграшки, ігри та спортивне приладдя.

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Заборона діятиме не лише на пряме ввезення товарів. Їх також не можна буде постачати до Латвії через треті країни.

Уряд Латвії пояснює це рішення необхідністю захисту інтересів національної безпеки. Також обмеження мають зменшити експортні доходи бюджетів Росії та Білорусі й перекрити канали потрапляння російських пропагандистських матеріалів до країни.

У постанові уряду остаточно визначено, що нові обмеження набудуть чинності з 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Латвії на кордоні з Білоруссю знайшли підземний тунель й затримали 28 мігрантів.

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