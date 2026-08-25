Представник Ватикану закликав у Москві якнайшвидше завершити війну в Україні

Фото: Reuters

Архієпископ Пол Галлахер, який відповідає за відносини Ватикану з державами та міжнародними організаціями, перебуває з візитом у Москві, де закликав до припинення війни в Україні після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час перших особистих переговорів між ватиканськими та російськими посадовцями за п'ять років.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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"Майбутнє примирення дедалі складнішим"

Так, архієпископ заявив, що кожен день, поки триває повномасштабна війна Росії проти України, "приносить нові жертви… і робить майбутнє примирення дедалі складнішим".

"Тому негайно необхідно покласти край конфлікту", - сказав він на спільній з Лавровим пресконференції.

Також зазначається, що сторони обговорили шляхи досягнення миру в Україні та домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях, зокрема таких як допомога дітям, які постраждали від війни.

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Ватикан продовжуватиме підтримувати діалог

Крім того, Галлахер наголосив, що Ватикан "продовжуватиме надавати потужну духовну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, сприяючи діалогу та створюючи для нього простір", щоб покласти край війні.

Варто зауважити, що Галлахер, другий за рангом дипломатичний представник Ватикану, востаннє відвідував Москву для переговорів із Лавровим у 2021 році.

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