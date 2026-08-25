Представитель Ватикана призвал в Москве как можно скорее завершить войну в Украине
Архиепископ Пол Галлахер, курирующий отношения Ватикана с государствами и международными организациями, находится с визитом в Москве, где призвал к прекращению войны в Украине после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе первых личных переговоров между ватиканскими и российскими официальными лицами за пять лет.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Будущее примирение становится все сложнее"
Так, архиепископ заявил, что каждый день, пока продолжается полномасштабная война России против Украины, "приносит новые жертвы… и делает будущее примирение все более сложным".
"Поэтому необходимо немедленно положить конец конфликту", - сказал он на совместной с Лавровым пресс-конференции.
Также отмечается, что стороны обсудили пути достижения мира в Украине и договорились сотрудничать в гуманитарных вопросах, в частности таких, как помощь детям, пострадавшим от войны.
Ватикан будет продолжать поддерживать диалог
Кроме того, Галлахер подчеркнул, что Ватикан "будет продолжать оказывать мощную духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, содействуя диалогу и создавая для него пространство", чтобы положить конец войне.
Стоит отметить, что Галлахер, второй по рангу дипломатический представитель Ватикана, в последний раз посещал Москву для переговоров с Лавровым в 2021 году.
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