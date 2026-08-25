Представитель Ватикана призвал в Москве как можно скорее завершить войну в Украине

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Архиепископ Пол Галлахер, курирующий отношения Ватикана с государствами и международными организациями, находится с визитом в Москве, где призвал к прекращению войны в Украине после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе первых личных переговоров между ватиканскими и российскими официальными лицами за пять лет.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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"Будущее примирение становится все сложнее"

Так, архиепископ заявил, что каждый день, пока продолжается полномасштабная война России против Украины, "приносит новые жертвы… и делает будущее примирение все более сложным".

"Поэтому необходимо немедленно положить конец конфликту", - сказал он на совместной с Лавровым пресс-конференции.

Также отмечается, что стороны обсудили пути достижения мира в Украине и договорились сотрудничать в гуманитарных вопросах, в частности таких, как помощь детям, пострадавшим от войны.

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Ватикан будет продолжать поддерживать диалог

Кроме того, Галлахер подчеркнул, что Ватикан "будет продолжать оказывать мощную духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, содействуя диалогу и создавая для него пространство", чтобы положить конец войне.

Стоит отметить, что Галлахер, второй по рангу дипломатический представитель Ватикана, в последний раз посещал Москву для переговоров с Лавровым в 2021 году.

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