После встречи с Ретклиффом: Путин подписал три закрытых указа

25 августа российский диктатор Владимир Путин подписал три закрытых указа, которые не были опубликованы на портале правовой информации РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Moscow Times.

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По данным российского портала правовой информации, в этот день Путин также подписал три открытых указа под номерами 608, 609 и 610. Два из них касались смены российского посла в Ираке, еще один — состава комиссий по делам людей с инвалидностью и ветеранов.

В то же время последний обнародованный указ, подписанный Путиным 24 августа, имеет номер 604. Это означает, что документы под номерами 605, 606 и 607 на портале не появились.

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Три указа остались закрытыми

Это произошло на фоне неожиданного и неанонсированного визита в Москву директора ЦРУ США Джона Ретклиффа. Его поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Во время пребывания в Москве Ретклифф встретился с Путиным. Ради этой встречи российский диктатор отменил одно из запланированных мероприятий, к которому, по словам корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, готовились сотни людей.

О содержании беседы Путина и директора ЦРУ официально не сообщалось.

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Визит Ретклиффа: что известно о возможных темах переговоров

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Джон Ретклифф мог привезти Путину предупреждение. Это могло быть связано с данными американской разведки о возможной новой волне мобилизации в России и вероятной провокации против НАТО.

В то же время британское издание The iPaper связывает поездку директора ЦРУ в Москву с возможным обменом заключёнными.

В феврале при участии ЦРУ из российской тюрьмы освободили 63-летнего американского учителя Марка Фогеля. Ранее также были освобождены журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Вилан, которых в России осудили по обвинениям в шпионаже.

Одновременно с Ретклиффом в Москву прибыл секретарь Ватикана по международным отношениям Пол Ричард Галлахер.

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