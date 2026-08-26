После встречи с Ретклиффом: Путин подписал три закрытых указа
25 августа российский диктатор Владимир Путин подписал три закрытых указа, которые не были опубликованы на портале правовой информации РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Moscow Times.
По данным российского портала правовой информации, в этот день Путин также подписал три открытых указа под номерами 608, 609 и 610. Два из них касались смены российского посла в Ираке, еще один — состава комиссий по делам людей с инвалидностью и ветеранов.
В то же время последний обнародованный указ, подписанный Путиным 24 августа, имеет номер 604. Это означает, что документы под номерами 605, 606 и 607 на портале не появились.
Три указа остались закрытыми
Это произошло на фоне неожиданного и неанонсированного визита в Москву директора ЦРУ США Джона Ретклиффа. Его поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Во время пребывания в Москве Ретклифф встретился с Путиным. Ради этой встречи российский диктатор отменил одно из запланированных мероприятий, к которому, по словам корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, готовились сотни людей.
О содержании беседы Путина и директора ЦРУ официально не сообщалось.
Визит Ретклиффа: что известно о возможных темах переговоров
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Джон Ретклифф мог привезти Путину предупреждение. Это могло быть связано с данными американской разведки о возможной новой волне мобилизации в России и вероятной провокации против НАТО.
В то же время британское издание The iPaper связывает поездку директора ЦРУ в Москву с возможным обменом заключёнными.
В феврале при участии ЦРУ из российской тюрьмы освободили 63-летнего американского учителя Марка Фогеля. Ранее также были освобождены журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Вилан, которых в России осудили по обвинениям в шпионаже.
Одновременно с Ретклиффом в Москву прибыл секретарь Ватикана по международным отношениям Пол Ричард Галлахер.
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Добрі справи не приховують.
Поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа відбулася рівно за один день після того, як Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про «Операцію Економічний Вигнанець», інтенсивну кампанію другорядних санкцій, спрямовану на повну ізоляцію Ірану.
Оскільки Росія залишається важливим стратегічним та торговельним партнером для Ірану, Реткліфф прибув, щоб обговорити співпрацю з kремлем або наслідки цих санкцій.