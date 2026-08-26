Книги, одежда и игрушки: Латвия расширяет запрет на импорт из РФ и Беларуси

С 1 сентября Латвия введет запрет на импорт широкого перечня промышленных товаров из России и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Delfi.

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Запрет на товары из России и Беларуси: что изменится с 1 сентября

Новые правила правительство Латвии приняло на заседании 25 августа. Ранее, в конце июля, Сейм страны поддержал решение о запрете торговли с Россией и Беларусью.

Постановление правительства определило точную дату вступления ограничений в силу — 1 сентября этого года.

Под запрет попали книги, газеты и другая полиграфическая продукция. Также ограничения коснутся одежды, обуви, головных уборов и других готовых текстильных изделий. В перечень вошли игрушки, игры и спортивные принадлежности.

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Запрет будет действовать не только в отношении прямого ввоза товаров. Их также нельзя будет поставлять в Латвию через третьи страны.

Правительство Латвии объясняет это решение необходимостью защиты интересов национальной безопасности. Также ограничения должны сократить экспортные доходы бюджетов России и Беларуси и перекрыть каналы попадания российских пропагандистских материалов в страну.

В постановлении правительства окончательно определено, что новые ограничения вступят в силу с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Латвии на границе с Беларусью обнаружили подземный туннель и задержали 28 мигрантов.

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