Росія посилюватиме балістичні удари по Україні через провал мирних переговорів, - Bloomberg

Росія готується до посилення балістичних атак на Україну, зокрема на Київ, оскільки переговори щодо укладення мирної угоди зайшли в глухий кут.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Плани Кремля

За даними джерел видання, Москва розглядає посилення ударів балістичними ракетами, зокрема по центру Києва та об’єктах інфраструктури інших міст України, як відповідь на нещодавні атаки на склади Wildberries та Ozon.

Переговорні формати, за їхніми словами, фактично зазнали краху, і сторони конфлікту повернулися до вихідної точки. Російський диктатор Путін не припинить війну під економічним тиском санкцій та українських ударів по російських нафтопереробних заводах і логістичних мережах, стверджують співрозмовники.

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Москва дедалі більше розглядає українські удари як атаки з боку країн НАТО, оскільки члени Альянсу постачають Києву зброю та розвідувальні дані. За словами джерел, поточна фаза бойових дій ще не є піком військової ескалації.

Провал дипломатичних зусиль

Американські зусилля із завершення війни поки не дали проривних результатів, а переговори призупинилися на тлі зосередженості президента Дональда Трампа на конфлікті з Іраном.

За даними видання, Кремль також відмовився від розрахунку на домовленості, яких, на його думку, Путін і Трамп нібито досягли на саміті на Алясці минулого серпня — вони передбачали тиск США на Україну заради поступки Донецькою областю. Київ послідовно відкидав вимогу Путіна передати РФ Донбас.

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок здійснив рідкісний візит до Москви для перемовин з російськими колегами, хоча мета зустрічі залишається невідомою. Спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали відвідати Москву вперше за вісім місяців, а також уперше побувати в Києві, однак дати жодної з поїздок поки не визначено.

За відсутності дипломатичного прогресу Москва не бачить особливих альтернатив подальшій ескалації для досягнення своїх воєнних цілей, кажуть чотири джерела, наближені до Кремля. Хоча Росія сподівається, що Кушнер і Віткофф привезуть нові пропозиції, очікування прориву дуже низькі.

За словами двох співрозмовників, Кремль вважає, що вже пішов на поступки під час війни, і кожна з них послаблювала позицію Росії — саміт на Алясці там сприймають як черговий компроміс, що зазнав невдачі.

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Взаємні удари по інфраструктурі та ядерна риторика

Росія та Україна останніми місяцями посилили повітряні атаки одна проти одної. Україна атакує нафтопереробні заводи, спричиняючи дефіцит пального в Росії, а також склади логістичних гігантів Wildberries та Ozon, завдаючи мільярдних збитків. Російські ракетні удари по Україні, своєю чергою, оголили хронічний дефіцит перехоплювачів ППО, що залишає Київ вразливим до атак на енергетичну та опалювальну інфраструктуру.

За словами джерел, наближених до Кремля, дедалі більше російських посадовців доходять висновку, що Путін зрештою може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї як останнього засобу в Україні. Кількість "яструбиних" розмов у Москві на цю тему останнім часом зросла — оскільки для Путіна єдиним гіршим варіантом, ніж продовження війни, було б її програти.

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