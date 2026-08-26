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Новини Мирні перемовини Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Росія посилюватиме балістичні удари по Україні через провал мирних переговорів, - Bloomberg

путін

Росія готується до посилення балістичних атак на Україну, зокрема на Київ, оскільки переговори щодо укладення мирної угоди зайшли в глухий кут.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Плани Кремля

За даними джерел видання, Москва розглядає посилення ударів балістичними ракетами, зокрема по центру Києва та об’єктах інфраструктури інших міст України, як відповідь на нещодавні атаки на склади Wildberries та Ozon.

Переговорні формати, за їхніми словами, фактично зазнали краху, і сторони конфлікту повернулися до вихідної точки. Російський диктатор Путін не припинить війну під економічним тиском санкцій та українських ударів по російських нафтопереробних заводах і логістичних мережах, стверджують співрозмовники.

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Москва дедалі більше розглядає українські удари як атаки з боку країн НАТО, оскільки члени Альянсу постачають Києву зброю та розвідувальні дані. За словами джерел, поточна фаза бойових дій ще не є піком військової ескалації.

Провал дипломатичних зусиль

Американські зусилля із завершення війни поки не дали проривних результатів, а переговори призупинилися на тлі зосередженості президента Дональда Трампа на конфлікті з Іраном.

За даними видання, Кремль також відмовився від розрахунку на домовленості, яких, на його думку, Путін і Трамп нібито досягли на саміті на Алясці минулого серпня — вони передбачали тиск США на Україну заради поступки Донецькою областю. Київ послідовно відкидав вимогу Путіна передати РФ Донбас.

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок здійснив рідкісний візит до Москви для перемовин з російськими колегами, хоча мета зустрічі залишається невідомою. Спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали відвідати Москву вперше за вісім місяців, а також уперше побувати в Києві, однак дати жодної з поїздок поки не визначено.

За відсутності дипломатичного прогресу Москва не бачить особливих альтернатив подальшій ескалації для досягнення своїх воєнних цілей, кажуть чотири джерела, наближені до Кремля. Хоча Росія сподівається, що Кушнер і Віткофф привезуть нові пропозиції, очікування прориву дуже низькі.

За словами двох співрозмовників, Кремль вважає, що вже пішов на поступки під час війни, і кожна з них послаблювала позицію Росії — саміт на Алясці там сприймають як черговий компроміс, що зазнав невдачі.

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Взаємні удари по інфраструктурі та ядерна риторика

Росія та Україна останніми місяцями посилили повітряні атаки одна проти одної. Україна атакує нафтопереробні заводи, спричиняючи дефіцит пального в Росії, а також склади логістичних гігантів Wildberries та Ozon, завдаючи мільярдних збитків. Російські ракетні удари по Україні, своєю чергою, оголили хронічний дефіцит перехоплювачів ППО, що залишає Київ вразливим до атак на енергетичну та опалювальну інфраструктуру.

  • За словами джерел, наближених до Кремля, дедалі більше російських посадовців доходять висновку, що Путін зрештою може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї як останнього засобу в Україні. Кількість "яструбиних" розмов у Москві на цю тему останнім часом зросла — оскільки для Путіна єдиним гіршим варіантом, ніж продовження війни, було б її програти.

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Топ коментарі
+7
у відповідь.. Зеля введе санкції на якійсь кацапський лайно мультик
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26.08.2026 20:00 Відповісти
+5
якісь дебільні висновки у блумберга. вони проспали всю війну?

параша 5 років утюжить Київ просто за те що українці тут живуть. Не у відповідь!

Чи то вестерни довбойоби, чи їм грошей занесли. Яка в сраку атвєтка за вб/озон? Хто притомний повірить, що без ударів по параші, параша б не чіпала Київ? Не було б вб/озону, то били б просто так, бо "штаб нато в хрущьовкє" (хоча стоп, вони і так це кажуть).
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26.08.2026 20:22 Відповісти
+4
Ми програли пропаганду рашистам. Для ТЦК ще вчора потрібна реформа, але це лише вершина айсберга. Функції перевірки військово-облікових документів має взяти на себе поліція , вони мають повноваження, а тцк вести лише бюрократичну роботу. По-друге, Продумана оборона та поступове залучення новобранців. Має бути наказ, який забороняє кидати новобранців в перші 2 міс ближче 20 -30 км від лінії фронту. Наступні два місяці- 10 км. Цифри приблизні. Наступ рашистів , здебільшого звівся до піхотного просочування та роботі дронів. Робота артилерії та важкої техніки стає все менш вагомою. З нашою сторони, основною проблемою є нестача особового складу: дякуємо просраній пропаганді, на яку теж треба виділяти гроші. Тому вихід бачу в модульних бетонних дотах, мінуванню та колючому дроті. Поки є час на небезпечних напрямках завозити модульні блоки, технікою заглиблювати, мінувати підходи, захищати колючкою навколо, встановлювати кулемети. Потім закидувати особовий склад (2-4 людини), запас води, їжі, перископи, реб. Головне, на деякій відстані позаду ще такий же дот і тд і тп. Ясно, що робити таке треба не передку , а де є можливість. Треба , щоб були розвинені інженерні війська , які займались лише цим. В нас купа бетонних заводів, чому їм не дають таке оборонне замовлення?
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26.08.2026 20:20 Відповісти

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