Встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей", - Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна лишь для "закрепления договоренностей".
Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, цитирует ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
Условие для саммита
"Саммит Путин — Трамп — Зеленский предлагают провести уже давно. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для закрепления договоренностей", - сказал Песков.
Он заявил, что "договоренности по Украине" не могут быть "примитивным соглашением" и представляют собой "сложный процесс с огромным количеством деталей".
Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что Россия якобы "сохраняет открытость к переговорам по Украине, но пока предпосылок нет".
Что предшествовало
Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо це брехливе робить на Цензорі? - не йоршачя тут аудіторія,
за винятком кацапнявиx провокаторів.