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Новости Мирные переговоры Встреча Зеленского и Путина
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Встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей", - Песков

пєсков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна лишь для "закрепления договоренностей".

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, цитирует ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условие для саммита

"Саммит Путин — Трамп — Зеленский предлагают провести уже давно. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для закрепления договоренностей", - сказал Песков.

Он заявил, что "договоренности по Украине" не могут быть "примитивным соглашением" и представляют собой "сложный процесс с огромным количеством деталей".

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что Россия якобы "сохраняет открытость к переговорам по Украине, но пока предпосылок нет".

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Что предшествовало

Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25673) путин владимир (21840) саммит (1306) Трамп Дональд (8136)
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Топ комментарии
+5
Цей йорш для "глубiнного нароту".
Шо це брехливе робить на Цензорі? - не йоршачя тут аудіторія,
за винятком кацапнявиx провокаторів.
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30.08.2026 20:46 Ответить
+3
шо вам наобіцяв , український чорт зелений ?! Шо ви кацапорилі фіксатори повключали ?! Ті фіксатори і зеленському і ху* лу з трампом разом засуньте ...
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30.08.2026 20:54 Ответить
+3
скоріше за все така тристороння зустріч може статись хіба що при посередництві Святого Петра.
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30.08.2026 20:58 Ответить

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