Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна лишь для "закрепления договоренностей".

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, цитирует ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условие для саммита

"Саммит Путин — Трамп — Зеленский предлагают провести уже давно. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для закрепления договоренностей", - сказал Песков.

Он заявил, что "договоренности по Украине" не могут быть "примитивным соглашением" и представляют собой "сложный процесс с огромным количеством деталей".

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что Россия якобы "сохраняет открытость к переговорам по Украине, но пока предпосылок нет".

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Что предшествовало

Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.

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